普及多元纠纷化解知识 兴业银行信用卡倡导理性维权

今年11月，居民张先生向当地银行业保险业纠纷调解中心反馈，在与银行协商信用卡分期还款时遇到了问题。由于被银行判定为“疑似非法代理中介”，其分期还款申请多次被银行拒绝。接到调解中心转办后，银行及时响应，经过三方多次沟通，张先生坦言自己曾“病急乱投医”寻求过代理中介的“帮助”，但险些受骗上当。本次在其提供了真实的困难证明等材料后，张先生与银行最终签署调解协议。从纠纷受理到有效化解，全程仅用了不到两周时间。

随着社会发展和进步，金融纠纷呈现出前所未有的复杂性和多样性。在使用金融产品及服务的过程中，消费者如遇到问题可直接向金融机构反映并寻求解决方案。但在实际生活中，对于金融机构的解释和处理方案，消费者难以信服的情况时有发生。

“针对这种情况，消费者可寻求正规第三方调解机构的帮助，更有利于问题的公正、合理解决。”兴业银行信用卡中心专职调解人员介绍。

金融纠纷多元化解机制是指通过第三方机构调解、仲裁、中立评估等非诉讼方式处理金融消费纠纷的机制，旨在为消费者提供更加便捷、低成本的纠纷解决途径，同时减少了司法资源占用，有助于维护金融市场的效率和公正性。调解过程中，三方通过平等对话，共同商讨解决方案，减少了消费者对于金融机构“店大欺客”的感受，更容易化干戈为玉帛，实现“共赢”。

金融纠纷化解机构以其较强的专业性和公正性，得到了越来越多金融机构和消费者的认可。据了解，今年以来，兴业银行信用卡中心应调率和调解执行率均达到100%。

“我们坚持并发扬新时代‘枫桥经验’，本着‘能调尽调’的原则，最大程度争取与消费者达成和解，真正做到把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。”兴业银行信用卡中心专职调解人员说。

如果消费者不认同第三方机构的调解意见，仍然可以选择仲裁、诉讼等其他申诉渠道。“我们倡议消费者采用合理合法途径维护自身权益，切忌寻求‘代理维权’，落入非法黑中介圈套。”该工作人员补充说。非理性的手段不但无助于问题的解决，反而劳心劳力费时，甚至可能给消费者造成更大的损失。

兴业银行信用卡中心同时建议消费者树立良好的信用意识，履行按时还款义务，量入为出，避免过度透支消费。在维护自身合法权益的同时，助力营造和谐健康的金融消费环境。