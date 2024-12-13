糖网病严重威胁视力 专家解答防治知识

糖尿病视网膜病变又称糖网病，是严重威胁视力的致盲性眼病。糖网病处于早、中期时患者往往没有任何症状，因此不少患者未能及时发现和干预，以至严重损害视力甚至致盲。近日，西北大学附属第一医院西安市眼科医院门诊部主任陆慧琴、西安市人民医院眼底外科中心主任孙文涛在做客“人民好医生”客户端《全民爱眼共筑“睛”彩》系列科普直播时，详细讲解了糖网病的防治相关知识。

约三分之一糖尿病患者发生糖网病

陆慧琴说：“糖尿病在我国的发病率约为10%，而糖尿病患者发生糖尿病视网膜病变的，大概占到了三分之一，这是一个非常庞大的数据。在糖网当中还有三分之一的人会严重的影响中心视力，也就是导致视力的严重下降，严重的影响了我们的眼健康。”

陆慧琴建议一旦被诊断为糖尿病，首先要遵循医生建议控制饮食、加强运动，按时按量使用降糖的药物控制好血糖。同时，至少每年接受一次眼底的筛查，早期发现糖尿病的视网膜病变的发生，进行及时的干预。根据糖网发生的严重程度，患者还需要适当地缩短筛查的时间，比如每半年或者三个月检查一次，严重者可能需要一个月一次到医院接受检查。

在糖网早期及时发现和治疗，按照医生的建议去进行全身的控制和定期的随访，可以把失明的风险降低90%以上。

及时干预糖网增殖期视力下降

我国最新的分期方案将糖网分为非增殖期和增殖期。非增殖期糖尿病视网膜病变的眼底改变包括毛细血管瘤样膨出改变、视网膜出血、硬性渗出和（或）棉绒斑。重度非增殖期糖尿病视网膜病变可见较多的出血点、静脉“串珠样”改变，及视网膜内微血管异常。此期不及时干预，病情将进展至增殖期糖尿病视网膜病变。

增殖期糖尿病视网膜病变的增生早期眼底可见视网膜新生血管或视盘新生血管，纤维增生期出现纤维血管膜，可伴视网膜前出血或玻璃体积血；增生晚期会出现牵拉性视网膜脱离，可合并纤维血管膜、视网膜前积血或玻璃体积血。糖网进展到增殖期可以导致视力急剧下降甚至失明，因此需要及时发现并干预。

糖网的三种常见治疗方式

孙文涛介绍，目前传统主流的治疗方式有眼底视网膜的激光治疗、玻璃体腔注药治疗以及玻璃体切除手术治疗三种。这三种方式如何选择，主要是根据眼底检查的情况来决定。

通过眼底荧光造影检查，可以判断眼底视网膜是否处于缺血缺氧的状态，再决定是否需要进行激光治疗。

黄斑水肿会造成中心视力的下降，通过黄斑OCT检查，可以了解是否存在黄斑水肿，进而判断是否需要近玻璃体腔注射抗VGF药物或者激素等一些药物的治疗。

糖网病进展到增殖期，或者到严重的非增殖期，可能需要进行手术治疗。玻璃体切除手术主要是清理增殖性的病变，同时将引起这些病变的新生血管用激光治疗等方式进行干预。

孙文涛提醒广大糖网病患者，血糖控制不佳或者血压、血脂控制情况不好，以及糖尿病肾病没有及时纠正都是导致手术后疾病复发的因素，因此控制好血糖及其他全身疾病很重要。