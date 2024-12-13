为新业态劳动者免费体检的暖心之举不妨多些

近日，不少快递小哥、网约配送员等新就业形态劳动者，拿着邀请函来到北京康复医院移动体检车“赴约”。这是北京市总工会为新就业形态劳动者提供的专项免费健康体检与评估服务。据介绍，今年北京市总工会共投入2150万元，为2.2万名快递员、网约配送员、货车司机等新就业形态劳动者提供免费健康体检与评估服务。截至目前，该项目累计服务职工8.4万人次。（12月12日《工人日报》）

快递小哥、网约配送员、货车司机等新就业形态劳动者获得免费健康体检服务，这事听起来既新鲜又令人感动。职工体检一般属于福利性质和非福利性质两种，其中福利性质的体检，就是企业员工人人均可享受，跟具体的工作岗位等没有直接的关系。非福利性质的体检则是法律法规要求对身处特殊的工作岗位或工作环境等职工必须定期或不定期进行体检。由于新就业形态具有雇佣关系灵活化、工作内容碎片化、工作方式弹性化等特点，导致部分从业者劳动关系不够清晰。相关平台对他们采取松散式管理，他们抢一份单拿一份钱，一般享受不到健康体检的福利。

这次免费体检可谓雪中送炭，能够帮助他们筛查行业常见病、多发病，同时使其全面了解自身健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。为了化解新就业形态劳动者的健康保障难题，社会一直在努力，也探索出不少宝贵经验。比如江苏扬州首家“小哥医院”亮相央视后，引发了社会的广泛关注。“小哥医院”以外卖骑手新就业群体就医需求为导向，为小哥们提供就医挂号绿色通道、诊疗费用优惠等专属服务，常态化为小哥们建立健康档案，让他们在奔波的生活中，了解身体情况。此后，“小哥医院”陆续在多地出现，为快递小哥等跑腿服务人员提供专属医疗服务。

这次北京市总工会为新就业形态劳动者提供免费健康体检，则是探索将这个群体的健康保障工作前置，意义重大。不过，要想让这个群体更有“医靠”，社会仍需持续努力。让新就业形态劳动者及时享受到更多的医疗服务，除了要明确这一群体的劳动关系，还应转变工会组织的职能，为他们排忧解难。此外，加速推进相关医改，让基本医保关系转接和异地看病直接结算过程更顺畅、待遇衔接更紧密，对化解新就业形态劳动者看病难也至关重要。

互联网时代，新就业形态企业应积极作为，就劳动保障权益核心事项与劳动者进行充分沟通协商。除此之外，还应积极依法成立或参加工会组织，实质性发挥工会组织、职工代表大会沟通作用。北京市总工会这次推出的新举措，让工会“娘家人”的作用得到进一步凸显。期待社会能够推出更多类似的暖心举措，为新就业群体量身定制更多暖心关爱服务，让快递小哥等新就业形态劳动者看病不再难，健康更有保障。