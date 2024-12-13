个人养老金制度将全面实施

12月12日，人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》，自12月15日起，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。税收优惠政策的实施范围从36个先行城市（地区）同步扩大到全国。通知进一步明确了相关支持政策，并就公众最为关注的投资产品、提前支取、风险管理等问题，作出了一系列调整。

要丰富个人养老金货架上的品类。通知规定，在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金产品基础上，将国债、特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品范围。金融机构要做好个人养老金产品资产配置公示等工作，依法依规开展投资咨询服务，探索开展默认投资服务。金融机构根据个人投资风险偏好和年龄等特点，推荐适当的个人养老金产品。加强对金融消费者、投资者的保护，保障参加人的知情权和自主选择权。

通知明确，个人养老金信息管理服务平台和金融行业平台根据风险等级，分类展示个人养老金产品，强化风险提示。

有了丰富的产品，还需简化流程。通知要求商业银行提高服务的便利化水平，取消了线上购买商业养老保险产品的“录音录像”要求。

通知指出，审慎确定开办个人养老金业务的商业银行范围，鼓励支持商业银行销售全类型个人养老金产品。商业银行要健全线上线下服务渠道，为参加人变更开户银行、领取个人养老金等提供更多个性化服务，为理财公司、保险公司等机构开展个人养老金业务提供便利。

通知还增加了提前领取情形，除达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国（境）定居等领取条件外，参加人患重大疾病、领取失业保险金达到一定条件或者正在领取最低生活保障金的，可以申请提前领取个人养老金。根据通知，参加人达到领取条件，可以通过各级社会保险经办机构、全国统一线上服务入口和商业银行等途径提出申请并经核实后，由商业银行将个人养老金发放至本人社保卡银行账户。参加人可以选择按月、分次或者一次性领取个人养老金，并可进行变更。

通知要求，相关部门要按职责分工加强监管，强化信息共享，促进制度规范运行。同时，充分调动金融机构、经营主体等方面的积极性，共同推动个人养老金制度健康发展。

最新数据显示，我国个人养老金开户人数突破7000万，可供投资的产品数量超800只。