强化主动筛查 加速终结结核病

本报北京电 （申奇）近日，国家疾控局等九部门联合发布《全国结核病防治规划（2024—2030年）》（以下简称《规划》），部署全面加强我国结核病防治工作。日前，北京大学社会化媒体研究中心主办的“策略技术升级，终结结核病有望提速”研讨会在京召开。与会专家表示，要实现终结结核病目标，强化主动筛查、尽早发现患者是重要途径之一，随着新技术手段的日益完善，我国应强化结核病主动筛查，加强重点人群早发现、早治疗，加速推进终结结核病的目标。

结核病是严重危害群众身体健康的重大传染病。近年来，全国结核病疫情整体稳步下降，但离终结结核流行的目标还有一定差距。研讨会上，中国疾病预防控制中心结控中心主任赵雁林提醒，我国结核病防控的形势仍不容乐观，每年新发结核病患者约74.1万例，每年新发耐药结核病2.9万例，位居全球结核病高负担国家第三位。

赵雁林认为，耐药、老龄化程度不断加深、疫情地区分布不均衡等问题依然制约着我国结核病防控。围绕这些问题，新发布的《规划》从优化服务体系、强化主动筛查、规范治疗管理、加强预防措施、强化政策帮扶、强化社会动员等六个方面提出18条具体举措，从“防、治、管”全流程对防治工作提出要求。

“结核病50%—70%的传播发生在诊断之前。”赵雁林说，如果能尽早发现患者并给予及时规范治疗，就能大大降低结核病在社区中的传播。对此，《规划》强调，强化主动筛查，加大筛查力度，对肺结核患者密切接触者、艾滋病病毒感染者、既往结核病患者、老年人和糖尿病患者等重点人群开展结核病主动筛查。此外，《规划》提出，要在筛查中推广应用新技术，在结核病定点医疗机构对疑似肺结核患者首选分子生物学检测技术进行检测。

目前，我国结核病患者发现仍以因症就诊为主，但患者从出现症状到前往医疗机构进行就诊，期间存在一定的时间差。中国疾病预防控制中心结控中心副主任张慧表示，主动筛查能减少诊断延迟、改善治疗效果，降低结核病的传播风险。我国一些地区已经开展的主动筛查实践，证明了这一措施对结核病防控的重要作用。