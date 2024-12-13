新版医保药品目录增加91种药品

本报北京电 （记者王美华）近日，国家医保局公布了2024年新版医保药品目录，新版目录自2025年1月1日起执行。此次调整，哪些新药品被纳入报销范围？日前，国家医保局举行专题活动，对有关情况进行了解读。

国家医保局医药服务管理司司长黄心宇介绍，2024年国家医保药品目录药品总数增至3159种，其中西药1765种、中成药1394种；今年共新增91种药品，其中89种药品通过谈判竞价方式纳入，其余两种为国家集采药品直接纳入；新增的91种药品中，有90种为最近5年内新上市品种，包括38种全球性创新药；新增药品以化学药为主，生物制品数量迅速上升，中成药也有一定比例，这些药品多集中在肿瘤、慢性病、罕见病等领域，普遍具有临床价值大、创新程度高、价格合理等特点。

黄心宇介绍，此次共有117个目录外药品参加此次谈判竞价，最终89个药品竞价成功，成功率76%，平均降价63%，总体与2023年基本相当。

“谈判失败的28种药品中，大部分是改良型的药物或国外已上市多年的老药，只有3种是创新药。而谈判失败的药品中，绝大部分都可以在目录内找到相同适应证或机制类似的药物，只有5种药品在适应证或机制上有一定特色，我们也遗憾没有谈判成功。”黄心宇透露，谈判失败归根结底还是药企的预期价格未能与医保方的支付意愿未能达成一致。例如，今年谈判中有一种治疗荨麻疹的药品，从口服制剂改为注射剂后，价格翻了1000多倍，最终谈判失败。此外，还有一些进口药品因受到国际价格体系的影响，无法在医保谈判过程中与我国医保基金支付意愿、能力“同频共振”，最终导致谈判失败。

除新增加的药物外，已经列入医保目录但超过目录有效期的药物也需要进行续约。据介绍，今年共有140个品种涉及续约，其中，2/3的药品无须谈判，能够通过简易续约流程进行续约。

“通过谈判竞价，医保部门能够筛选出真正具有临床价值、创新程度高且价格合理的药品，确保患者能够获得更好的治疗选择。”黄心宇表示，2024年国家医保药品目录的调整优化了医保目录结构，提高了用药保障水平，有力支持了医药创新，促进了医药产业的发展。新版医保目录落地实施之后，国家医保局将重点关注药品供应保障，确保患者能够买得到、用得上能报销的医保目录内药品，“叠加谈判降价和医保报销，预计2025年将为患者减负超500亿元。”