分娩镇痛推广“痛点”在哪儿？（健康生育观）

分娩之痛，长久以来被看作是所谓“理所应当的疼痛”。近年来，人们更加注重就医体验和有温度的治疗，以人为本、舒适化医疗渐成趋势，“无痛分娩”也受到越来越多的关注。

什么是“无痛分娩”？它在我国发展现状如何？近日，本报记者采访了首都医科大学附属北京妇产医院麻醉科主任徐铭军。

分娩，生命难以承受之痛

“（宫口）开到2指，我已经疼得快无法呼吸……”

生娃当天，魏晓荷（化名）感觉自己快要被宫缩开指的疼痛撕成碎片，“每一秒都是炼狱，太难熬了！”经医生评估后，她如愿打上了无痛。大约5分钟后，她感觉自己“从炼狱回到了人间”，这为她后续的产程保留了足够的力气。“无痛简直就是‘人类之光’！”她感叹道。

生孩子到底有多痛？

“像人的12根肋骨同时被踩断那么疼”“小腹曲线型爆炸疼”“像被人用大锤抡小腹，抡了8小时”“真切体验了什么是‘痛不欲生’”……在社交媒体上，许多产妇将分娩之痛视为自己一生中最艰难最疼痛的经历。

“从专业视角来看，女性分娩的疼痛是非常剧烈的。”徐铭军介绍，医学界把疼痛按程度进行了分级，从不痛到“痛不欲生”分别以0—10级表示。医学研究表明，分娩时的痛感可达到疼痛级别中最高的10级疼痛。分娩期间，这种疼痛可能持续数小时甚至数天，许多产妇因此备受煎熬。

近年来，为了让丈夫更好地理解妻子生产的痛苦与艰辛，一些医院开设了分娩体验馆，准爸爸们可以通过分娩阵痛模拟仪体验分娩之痛。作为一名麻醉医生，徐铭军也曾亲身体验过。

“这种分娩疼痛的模拟一般是把两个电极片放在体验者的肚皮上，体验者感受的痛是电刺激之后产生的体表痛，属于躯体性疼痛。即使只是模拟躯体性疼痛，许多人已经难以忍受，而真正的分娩痛主要是内脏性疼痛，这种疼痛的特点是疼痛性质诉说不清，疼痛部位游离不定，所以实际的分娩疼痛比模拟的更难以忍受。”徐铭军介绍，产妇顺产时的疼痛主要源于一波波的宫缩，这是一种有间隔性、放射性的腹痛，经常伴随着腰痛。对初产妇而言，疼痛时间往往很长，仅潜伏期平均就有8小时，而进入快速进展期后，疼痛会更为剧烈。

“关爱准妈妈，就不应对分娩疼痛视而不见，而麻醉，就是为解决疼痛问题而诞生的。”徐铭军介绍，人们常说的“无痛分娩”，医学上称为“分娩镇痛”，是通过少量的麻醉药物注射，极大减轻产妇在分娩时的疼痛感。在临床上，分娩镇痛作为一项成熟的医疗手段，已在我国推行多年。

镇痛，比剖宫产更好的选择

“我有腰椎间盘突出，医生说我没办法打无痛。本来想顺产，可我实在无法忍受宫缩的痛，只好转剖了……”提起生产时经历的疼痛，李心橙（化名）至今仍心有余悸。

分娩疼痛，是一道横亘在女性生育面前的关卡。曾经，为躲避顺产的疼痛，剖宫产一度成为许多产妇的无奈选择。“由于恐惧剧烈的产痛，有的女性不敢怀，或者怀了后坚决要求剖宫产，这也是我国近几十年来剖宫产率大幅升高的原因之一。”徐铭军介绍，世界卫生组织对剖宫产率设置的警戒线为15%，而中国的总剖宫产率高达约46%。其中，近20%是非医学指征剖宫产，产妇不能忍受分娩疼痛是非医学指征剖宫产的首位因素。

“实际上，剖宫产存在许多弊端。”徐铭军提醒，相比顺产，剖宫产术后恢复周期较长，产妇并发症较多；产妇选择剖宫产手术后，也不利于以后再生育——女性经历过一次或多次剖宫产以后再尝试顺产，对母亲和婴儿来说，风险都高于选择再次剖宫产。

专家指出，分娩镇痛可以有效地降低一部分剖宫产率，尤其是降低非医学指征的剖宫产，减少因惧怕生产痛而选择剖宫产的情况。“在我国，分娩镇痛技术已经十分成熟，其安全性和有效性已经经过大量实践验证。”徐铭军介绍，目前临床上应用最广泛的镇痛方法是椎管内分娩镇痛技术，麻醉医生在产妇后腰硬膜外腔位置穿刺并置管，注入镇痛的麻醉药物，通常能帮助大多数产妇减轻60%至90%的疼痛。

什么样的产妇适合分娩镇痛？

“理论上来说，只要进入产房、可经阴道分娩的产妇，一般都是可以做分娩镇痛的。”徐铭军说，也有一些极个别情况，比如对麻醉药物过敏，有腰椎畸形，腰椎局部皮肤有感染，有凝血功能障碍等情况的产妇，她们不适合做穿刺，但分娩镇痛还有很多种办法，医生可以根据实际情况为产妇选择其他适合的镇痛方法。

误解，产痛并非天经地义

近年来，我国分娩镇痛普及率在逐步提高，但部分地区应用比例依然偏低。截至2022年底，全国无痛分娩的整体普及率只有30%，换言之，仍有近七成女性承受着分娩之痛。“我国整体分娩镇痛普及率偏低，原因有很多。其中，非技术因素成为主导因素。”徐铭军说，例如，公众对分娩镇痛认知存在误区、麻醉医师和助产士人员短缺、收费标准不统一等因素，阻碍了分娩镇痛的进一步推广。

“生孩子哪有不疼的？忍一忍就过去了”“当妈的都是这么过来的”“打麻药对孩子不好”……长久以来，女性的分娩疼痛并未得到真正的重视，许多女性生产时疼得难以忍受时，曾被家人、朋友这样劝过。

事实上，在医生看来，分娩疼痛并非天经地义，反而可能增加产妇及胎儿的健康风险。“严重的分娩疼痛会减少胎盘血流和胎儿氧供，可能造成胎儿酸中毒，还可能增加产妇高血压危象、宫缩乏力、产程延长、胎儿宫内窘迫、产妇焦虑抑郁的发生概率等。”徐铭军强调，忍耐产痛并不会给生育带来任何有意义的价值。

有人担心，分娩镇痛会不会影响胎儿的智力和健康？

“当然不会。分娩镇痛与剖宫产麻醉采取的方式一样，都属于椎管内麻醉，只是穿刺的部位和用药有一些不同的讲究而已。”徐铭军解释，分娩镇痛使用的药物浓度及剂量仅是剖宫产麻醉的1/10到1/5，药物通过导管注入产妇腰椎的椎管内，进入血液循环或经由胎盘吸收的药物量微乎其微，所以不会对胎儿产生不良影响。实际上，分娩镇痛对胎儿还有保护作用，规范化的分娩镇痛能促进胎盘血管的扩张，进而使得胎儿的供血供氧更充分，降低胎儿宫内窒息的可能性。有调查数据显示，分娩镇痛比无镇痛自然分娩的胎儿宫内窒息率基本上低10倍左右。

还有人疑惑，孕妇产后腰椎痛是否与分娩镇痛有关？

徐铭军介绍，孕妇生产时往往是长时间保持强制的被动体位，分娩短的几个小时，长的十几个小时，甚至长达20多个小时。产妇的被动体位、产后哺乳等容易导致腰疼，分娩镇痛恰恰是在腰上做了一个穿刺，导致很多人误以为腰疼是分娩镇痛的穿刺所引发的。

那么，打了无痛后，产妇是不是一点都不疼了？

“技术上当然能做到，但我们一般不会这样做。”徐铭军介绍，分娩镇痛并非意味着生产过程完全无疼痛感，医生使用麻醉药的剂量一般是把产妇的疼痛感从10级降到2—3级，也就是轻度疼痛，这样做是希望在减轻产妇疼痛负担的前提下，保留一点宫缩痛和宫缩的感觉，等到宫口开全以后，产妇就可以更好地主动配合助产士、产科医生，拼劲用力顺利分娩胎儿。

普及，加快培养人才队伍

无痛分娩要想普及推广，离不开麻醉医生的付出。

“无痛分娩需要经验丰富的麻醉医生进行操作，但有些医院由于麻醉医生短缺，无法为所有需要的产妇及时提供无痛分娩服务。”徐铭军介绍，在现实中，虽然我国麻醉医生数量已经达到10万，但增长速度远远跟不上医疗需求。与其他国家相比，中国每万人口拥有的麻醉医生数量仍然偏低，这也成为制约无痛分娩推广的一大瓶颈。他建议，相关部门应出台支持政策，加大对分娩镇痛专业麻醉医生的培养力度。

为推广分娩镇痛，国家卫健委等部门近年先后出台多部政策性文件。2018年，国家卫健委发布《关于开展分娩镇痛试点工作的通知》，之后确定了900多家医院作为第一批国家分娩镇痛试点医院；2022年8月，国家卫健委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，提出扩大分娩镇痛试点，规范相关诊疗行为，提升分娩镇痛水平。数据显示，试点以来，试点医院椎管内分娩镇痛率从2017年的27.52%上升到2020年的53.21%。

国家医保局有关负责人介绍，调研中发现，一些地方按照原来的椎管麻醉项目收费，医疗机构因无独立的价格项目，降低了提供分娩镇痛的积极性。医疗机构希望明确有关价格政策方向，充分发挥价格调节资源配置的功能，引导医疗机构提供相关服务。

“目前，全国尚没有统一的分娩镇痛收费标准。”徐铭军说，由于顺产时间存在不确定性，医生陪伴在产妇身边实施镇痛并保障其安全，往往需要数小时至十几小时。目前各地分娩镇痛收费项目设置和标准存在较大差异，部分医院只能收取很低的椎管内麻醉操作费用，无法充分体现麻醉科和产科医务人员技术劳务价值。

今年6月，国家医保局印发《产科类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将“分娩镇痛”“导乐分娩”“亲情陪产”等项目单独立项，鼓励医疗机构积极开展分娩镇痛等服务。

“无痛分娩的普及仍需要政府继续加大政策支持力度，完善相关制度和收费标准，在政策上为无痛分娩的普及保驾护航。”徐铭军说，建议将分娩镇痛单独纳入医保支付，鼓励医疗机构积极主动开展分娩镇痛，不断提升服务质量，让更多产妇享受到无痛分娩服务。