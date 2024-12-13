冬季预防儿童呼吸道感染（名医讲堂）

儿童在冬季易患呼吸道感染，出现发热、咳嗽等症状。

儿童呼吸道感染主要有四种类型。一是支原体肺炎。多见于学龄期儿童，典型的症状是发热、咳嗽。咳嗽有一定特点，初期是阵发性、刺激性干咳，随着病情进展会出现咳嗽、咳痰，部分症状严重的孩子会出现喘息、呼吸困难、发绀等表现。二是流感。在各个年龄段都可能出现，早期症状是突然高热，往往伴有全身的症状，如乏力、头痛或肌肉关节酸痛，年龄小的孩子可能精神萎靡，婴儿可能出现吃奶差、少动等。三是呼吸道合胞病毒感染。这是引起5岁以下儿童急性下呼吸道感染最常见的病原。两岁以下婴幼儿，特别是早产儿、小于3个月的婴儿、患有先天性心脏病等基础疾病的婴幼儿，如果出现呼吸快、呼吸发憋、喘息声等，需要及时就医。四是腺病毒感染。腺病毒有多种分型，大多数病例临床症状较轻，表现为发热、咽痛、咳嗽等，极少数会引起较重的腺病毒肺炎，可能持续高热1周以上。

与成人相比，儿童免疫系统处在生长发育阶段，各脏器功能还不完善，免疫功能相对较弱。儿童呼吸道发育也与成人不同，以肺部组织为例，儿童的大部分肺泡都在努力“工作”，一旦发生感染，代偿能力较弱，很容易出现呼吸道症状。所以，不少儿童肺炎可能刚开始表现不重，但临床上进展迅速。

不良生活习惯是导致儿童发生呼吸道感染的重要原因。儿童容易接触到很多病原体，如果没有良好的卫生习惯，通过吃手、揉眼睛等动作，很容易将病原体带到体内，从而引发感染。一些呼吸道病原体沉降在地面，儿童比成人矮小，更接近于地面，接触高浓度病原体的机会更高，感染概率更大，特别是在地上爬来爬去的孩子。这也提醒成年人，为了下一代健康，不要随地吐痰，不要将鼻腔分泌物随意排到地面。

在呼吸道感染高发季节，儿童容易合并多种病原体感染。这需要由专业的医生诊断哪种病原体是导致儿童生病的主因，从而进行有针对性的治疗。家长不要仅凭病原学检测结果判断病因，因为病原学判断需要科学、专业及丰富的经验，仅凭借检测结果盲目确定某种病原体感染，进而自行用药，很可能不科学。目前还没有哪一种抗菌药物对所有病原体都有效，要遵医嘱使用抗菌药。大部分感染以病毒感染为主，抗菌药仅对细菌感染有效，对病毒感染无效。因此，不建议家长盲目过早使用阿奇霉素、头孢类等抗菌药物。不同儿童用药存在差异，对其他孩子有效的药物，很可能对自己的孩子无效，不宜直接效仿。

呼吸道感染伴有高热，是儿童最常见的体征。孩子出现相应症状时，首先需判断是否需及时就医：3个月以内婴儿出现发热，应及时就医；大龄儿童，如果发热持续3天以上，或出现呼吸增快、喘息、咳嗽等影响饮食睡眠，也要及时就医。一般来说，病毒性感染或支原体感染，孩子早期容易出现明显高热。如果没有其他全身表现，精神状态良好，服用退热药后体温也能降下来，哪怕过段时间体温再次上升，可以及时使用对症药物，给予密切观察。如果发热持续时间过长，或者出现精神改变、呼吸改变等，需要及时就医。

如何预防儿童呼吸道感染？室内要定期通风，尤其是北方冬季寒冷，儿童在室内时间较长，更要保持环境卫生，减少室内污染。家庭成员尽量减少去人员密集、通风不畅的场所，外出回家后第一时间洗手换衣服，减少将外界病毒带回家的风险。引导儿童做好自我卫生管理，尤其是在校学生，勤洗手、少吃零食、多饮水、尽量不带病上学等。此外，还要帮助孩子养成良好的生活习惯，比如均衡饮食、科学运动、保持充足睡眠和心情愉悦，有助于提高免疫力，预防感染。

（作者为国家儿童医学中心北京儿童医院呼吸中心主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 18 版）