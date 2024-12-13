眼睛干涩如何缓解？（中医养生）

冬季气温低，空气干燥，干眼症患者会出现眼睛干涩、异物感、灼痛感等症状。中医认为，干眼症属“白涩症”“神水将枯”范畴，其病机为“燥热为标，阴虚为本”，在治疗与调养过程中，要重视滋阴补肾、养肝明目。

按摩。眼周围分布丰富的血管，按摩眼部与头部可以舒经活络、调和气血，从而达到缓解干眼症的效果。两手手掌互相摩擦至发热，用手心盖住双眼，眼球向上、下、左、右转动。眼睛闭上，两手食指从眉心沿着眉骨轻轻按压，按至太阳穴处，稍加用力，再由太阳穴往下按压下眼眶，直到与鼻梁交界处。两手食指沿着鼻梁、鼻翼的两侧上下来回揉搓，再用力按压鼻翼两侧的迎香穴。

膳食。枸杞蒺藜茶可以养肝明目。枸杞子10克、刺蒺藜10克，用沸水冲泡饮用。决明菊花茶可以清肝明目、益肾。决明子（稍捣碎）10克、菊花5克、山楂15克，以沸水冲泡，加盖焖煮约20分钟即可饮用。枸杞桑葚粥可以养血明目、补肾益气。枸杞15克、桑葚15克、山药15克、大枣45克、粳米50克，清水浸泡15分钟，大火煮开，转小火慢煮30分钟即可食用。

起居。建议每用眼半小时，让眼睛休息一会儿，可以通过闭目养神、远眺等方式，减轻眼睛疲劳。多眨眼，增进眼表湿润。在工作和生活环境中，使用加湿器或放置一盆水，增加空气湿度。平时可以用热毛巾、蒸汽眼罩等敷眼熏眼。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 18 版）