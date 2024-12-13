家门口有了优质中医药服务（健康焦点）

图①：四川射洪市中医院名中医任明（中）边问诊边带徒。

任 敏摄

图②：市民从浙江新昌县中医院智能取药柜中自助取药。

本报记者 窦瀚洋摄

图③：作为紧密型县域医共体的龙头中医院，福建安溪县中医院为医共体内乡镇卫生院提供中药代煎服务。图为该院中药代煎中心，工作人员正在煎药。

本报记者 申少铁摄

今年9月，国家中医药管理局等5部门联合发布《关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，80%以上县级中医医院力争达到二级甲等以上中医医院水平，500所左右县级中医医院力争达到三级中医医院水平。

据统计，目前我国县级中医医院有2000多家，约占公办中医医院的3/4，其诊疗量约占县域中医医疗机构总诊疗量的70%。近年来，我国县级中医医院建设取得一定进展，基础设施条件有所改善，管理水平、人员素质有了进一步提高。深入落实《意见》要求，各地正在努力探索，加快推进县级中医医院高质量发展。

医疗资源沉下去——

破解基层医疗服务难题，推进县级中医医院医共体建设

“多亏了岳医生，我现在走路灵便多了，坐得久点也没问题。”家住浙江绍兴新昌县南明街道的陈奶奶今年91岁，这些年饱受腰椎间盘突出的困扰。

陈奶奶口中的岳医生是新昌县中医院针灸科主任岳艳，是浙江省基层名中医、绍兴市名中医。为加快优质中医药资源下沉，新昌县中医院在南明街道社区卫生服务中心设立了南明分院，并为岳艳成立了名医工作室，每周定期到社区开展坐诊和带教工作。

“妈妈年纪大了，动手术怕她吃不消，医生也建议保守治疗。但因为行动不便，一直没能规律治疗。”陈奶奶的儿子章江华告诉记者，听说家门口来了名医，便第一时间挂了号，开始了每周一次的治疗。“连续两个多月，效果很明显。不仅要感谢岳医生，更要感谢医共体建设，让我们在家门口就能看上名医。”章江华说。

2019年2月，新昌县中医院作为牵头单位之一，与当地南明街道等6家卫生院和下属社区卫生服务站（室）组建医共体。通过集团管理、整体运营、优质资源下沉，贯通服务链条，抓特色补短板，推进“一院一品”建设，有效提升了基层服务能力。

破解基层医疗服务难，对县级中医医院来说，可以发挥其在县乡村三级中医药服务网络的龙头作用，牵头组建紧密型县域医共体，指导各成员单位提升中医药服务能力。

“自2019年县域医共体建设试点工作开展以来，国家中医药管理局和国家卫生健康委共同推动各地积极探索实践，在县域医共体建设中充分发挥中医药特色优势，提升中医药服务的可及性，促进中医药和西医药相互补充、协调发展。”国家中医药管理局医政司副司长邢超说。

在安徽太和县，太和县中医院和县人民医院分别与13家乡镇卫生院组建了紧密型医共体，根据分院业务实际，实行“一院一策”，将分院发展定位分别侧重重点专科建设、中医药特色发展及公共卫生服务。

“在我们的帮扶下，医共体3个乡镇卫生院成功创建二级综合医院，坟台分院成了太和县县域医疗分中心，年门诊人次达25万以上；桑营、倪邱、坟台分院中医药收入占医疗总收入比重达35%以上；所有卫生院都建立中医馆、设置中医科，中医适宜技术应用都达到10种以上。”太和县中医院党委副书记、院长班文明介绍，通过医共体建设，基层医疗机构医疗服务水平实现质的提升，也方便了群众在家门口获得优质中医药服务。

服务能力强起来——

充分发挥中医药特色优势，为群众提供更优质的中医药服务

近段时间，绍兴市民张亚伟下班后总会先跑一趟新昌县中医院，帮父亲取代煎的中药。在医院一楼大厅“智能取药柜”前，张亚伟打开手机上的“医保码”一扫，便能直接从恒温冷藏柜内自助取药。

新昌县中医院药剂科主任求晓笑介绍，这是医院今年推出的中药煎剂24小时智能取药服务，有了新设置的智能取药柜，取药就像在快递柜中取快递一样方便，“只需插入医保卡，或输入门诊号、短信验证码，或直接扫描医保码，最快15秒即可完成自助取药，而且实现24小时取药不打烊。”

这一服务让“人等药”变成了“药等人”。求晓笑说，以前医院也提供中药饮片代煎服务，但患者须在规定时间内到窗口取药，“尽管过去‘窗口中午不休、下午延迟关闭’，但还是有部分患者来不及取药，造成不便。”

智能取药柜应用让这些问题迎刃而解。“以前患者家属须请假提早下班赶来取药，现在可以随到随取。”新昌县中医院党委书记梁永红说，“这同时提升了医院的药事服务水平，群众能更好体验中医药‘简、便、验、廉’特色优势，让优质中医药服务触手可及。”

实际上，提升中药药事保障能力也是《意见》的要求之一。进一步加快中医专科集群建设，加强急诊急救能力建设，健全县级中医医院急诊科、重症医学科以及影像科、检验科等科室设置；完善全生命周期、全链条健康服务功能，加强老年病科和儿科建设……《意见》还从不同角度对提升县级中医医院服务能力提出了针对性要求。

落实《意见》，各地积极行动起来。比如在中医优势专科建设方面，为培育一批中医特色明显、临床疗效较好、具有一定规模的中医优势专科，一些地方作出了有益探索。

在甘肃，充分发挥重点专科、优势专科的示范带动作用，在县级中医医疗机构布局建设特色优势专科23个；河南以市级优势专科带县级特色专科，将县级中医医院优势专科列入协同建设，97个县级中医医院专科开展建设；海南推动首批3个中医优势专科集群建设，提升25个专科14个中医优势病种服务能力……国家中医药管理局数据显示，自2022年以来，已支持1043个县级中医医院建设中医特色优势专科。依托县级中医医院“两专科一中心”项目，开展县域中医药适宜技术推广中心建设。

县级中医医院是县域内提供中医药服务的主阵地。湖南省卫生健康委党组成员、中医药管理局局长肖文明表示，县级中医医院以提供中医药服务为主，要充分发挥中医药特色优势，更好为群众提供优质的中医药服务。

支持保障更到位——

加强人才队伍建设，让中医事业薪火相传

“医生，我最近有些头痛，刚开始是头顶，现在是两侧太阳穴。”在四川遂宁射洪市中医院名中医任明的传承工作室，市民张民建向接诊医生说起自己的症状。

“平时血压高不高？除头疼外，还会晕吗？”内科医师罗勇边询问，边把脉。紧接着，他向坐在旁边的师傅任明告知自己计划用的治疗方法和组方理由。任明是成都中医药大学博士研究生导师、全国第五批中医师承指导教师。听完罗勇的想法，任明再次为患者把脉问诊，并在罗勇祛风定眩治疗方法的基础上，增加了化瘀止痛的方药。

“患者从刚开始的头顶痛到现在的太阳穴两边痛，我们要分经辨证，用小柴胡、川芎茶调散再加升降散调和升降之气……”任明将用药原理娓娓道来，罗勇则边听边记。

这样的临床教学，在射洪市中医院已是常态。对罗勇来说，每回问诊都是一堂实践课，收获满满。通过与师傅的方子进行对比、现场请教，他对病因病机的诊断更加精准，处方用药的思路也更开阔了。

中医药事业发展，离不开人才队伍建设。近年来，通过完善奖励补贴政策、优化评价激励等措施，遂宁已引进高层次、高学历中医药人才190余人。在各地，通过建设全国基层名老中医药专家传承工作室、支持全国基层名老中医药专家传承工作室、对口帮扶形式建设传承工作站，一大批年轻医师更好继承名老中医的学术经验和技术。

专家表示，加快推进县级中医医院高质量发展，要从人才队伍建设、中医药文化建设、中医医保支付方式改革等方面提供支撑。

比如，为支持县级中医医院高质量发展，医保给出了特殊政策。《意见》强调，中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组（DRG）付费，对已经实行DRG和按病种分值（DIP）付费的地区，适当提高中医医疗机构、中医病种的系数和分值，充分体现中医药服务特点和优势。

“要充分发挥医疗保障制度优势，支持中医药传承创新发展，更好满足人民群众对中医药服务的需求。”肖文明说，推进中医医保支付方式改革，一般中医医疗服务可继续按项目付费。探索实施中医按病种分值付费，遴选中医病种，合理确定分值，实施动态调整。

推动中医药事业薪火相传，多地还在文化建设上下功夫。射洪市中医院深入挖掘遂宁悠久中医药文脉和《本草纲目》诞生地历史，打造“时珍文化传承馆”，广泛开展中医药文化宣传等活动；贵州提出，所有县级区域依托县级医院设置中医健康宣教基地，推动中医药健康知识普及……

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 18 版）