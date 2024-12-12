保持发病率在较低水平 麻疹风疹防控方案发布

新华社北京12月12日电（记者顾天成）近日，国家疾控局、国家卫生健康委印发《麻疹风疹防控方案（2024年版）》，指导各地科学精准、统筹推进麻疹和风疹防控工作。

麻疹、风疹分别是由麻疹病毒和风疹病毒感染引起的以发热、出疹为主要表现的急性呼吸道传染病。中国疾控中心今年发布的我国麻疹流行病学特征调查报告显示，近年来，我国麻疹发病率显著下降，已接近消除麻疹的目标。2008年，我国将含风疹成分的疫苗纳入国家免疫规划，对预防和控制风疹感染起到良好作用。

方案明确防控总体要求，坚持“预防为主、防治结合、精准防控、快速处置”原则，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施。加强预防接种和健康宣教，维持国家免疫规划麻腮风疫苗高水平接种率。保持以个案为基础、流行病学调查和实验室检测支持的麻疹风疹监测系统高质量运转，加强疫情分析与风险研判，及时发现、规范治疗病例，有效处置聚集性疫情，持续将麻疹风疹发病率保持在较低水平。

根据方案，适龄儿童应按照国家免疫规划疫苗儿童免疫程序，及时、全程接种麻腮风疫苗。18周岁以下未按免疫程序完成2剂次含麻疹风疹成分疫苗的人群，应尽早补种。