太平洋健康险十周年交响音乐会在上海举行

12月10日，“乐行天下，拾光同程”太平洋健康险十周年交响音乐会在捷豹上海交响音乐厅成功举行。太平洋健康险邀请医院等合作伙伴、客户代表、公益组织、媒体代表、中国太保兄弟公司和员工共襄盛举，见证公司十年发展历程。中国太保董事长傅帆、中国太保党委副书记周丽贇、中国太保副总裁马欣等出席活动。

十年坚守 奏响时代乐章

随着中国太保主题音乐《乘风破浪太平洋》的演奏，现场悠扬和缓的旋律逐渐升腾转向激昂澎湃，人们仿佛置身波澜壮阔的大海上，感受到在阵阵浪潮的蓄力与翻涌中，无畏前行的坚定力量。2014年12月，太平洋健康险前身“太保安联健康险”成立，作为“新国十条”颁布后成立的专业健康险公司，太平洋健康险历经十年风雨，亲身见证并深度参与了中国保险市场的蓬勃发展。

音乐会上，太平洋健康险正式发布十周年宣传片《靠谱》，太平洋健康险总经理尚教研以“感恩”“责任”“致远”三个关键词回顾往昔、展望未来，感恩客户和合作伙伴的选择与信任、股东的长期支持，以及员工的辛勤付出；展现太平洋健康险服务“健康中国”战略和人民美好生活的责任与担当；同时面向未来，提出公司专业化经营和可持续发展的奋斗目标与实施路径。十年来，太平洋健康险始终坚持以客户为中心，紧跟数字时代发展趋势，以创新驱动转型发展，积极推动业务持续升级和行业前沿布局。

在中国太保大健康战略蓝图指引下，太平洋健康险立足自身发展定位，紧紧围绕“新产品、新渠道、新科技”三新核心战略要求，深化线上客户经营、强化大健康生态融合，持续培育面向未来的可持续发展能力：不断深化头部渠道合作，联合推出多款定制化产品；加快自营渠道产品部署，有效丰富蓝医保产品矩阵；通过“自建+整合”建立起覆盖全国主要三甲公立医院的医疗网络，实现与国内一流医疗资源的无缝衔接；积极发挥保险支付的整合优势，探索新的业务场景，形成与医院、医药、医生联动的深度合作模式。太平洋健康险关注“一老一小”、女性客群保障需求，着力打造市场独特、行业领先的非标体健康险产品，为客户提供多层次、多样化、个性化的健康保险服务，弥补客群保障缺口，激发发展新动能。

创新不止 奏响健康乐章

创新是企业发展的永恒动力。太平洋健康险十周年音乐会现场，别出心裁地设置“拾光集市”，囊括了蓝医保、家安芯、企安芯、青青成长、豚豚慧赔、医赔通等互动摊位。观众们可以通过参与各IP摊位的趣味互动，深入了解到具体产品服务的特色优势，以及持续创新迭代背后的一片匠心。

尚教研在发言中提到：“健康险的专业化经营，是一项长期任务，需要耐心和坚持。老百姓的需求，就是我们创新的着力点”。事实上，所有IP的出世与创新升级，都只为更好守护各类客户的健康，是太平洋健康险主动融入“健康中国”战略和多层次医疗保障体系建设的体现。

太平洋健康险产品蓝医保自2021年10月面世以来，历经3次迭代，现已成为不限疾病、全面放开外购药械的20年保续长期医疗险。最近一次全新升级的蓝医保，致力于“让全家拥有好医、好药、好服务”，为年轻家庭用户带来“用药+服务+保险”一体化解决方案。好医层面，蓝医保新品扩大住院保障覆盖面，全面升级质重与特需，让前沿尖端疗法走入更多患者的可负担视域，同时依托太医管家，实现覆盖“线上+线下”门急诊；好药层面，蓝医保新品特药目录已拓展至207种，其中精选127种进口原研药，含3款获批上市的CAR-T药品，全心致力于保障用户的用药选择权，助力患者安心享受用药自由；服务层面，蓝医保新品秉承“产品即服务”初心，全面提升用户“买了就能用”的获得感和价值感。以赔付为例，蓝医保新品支持上海12家顶尖医院出院直赔。用户只需在住院治疗前进行授权，出院结算时便会自动触发直赔，同步结算商保和医保，纵享秒速级“无感”赔付。

此外，关注企业员工的“企安芯2.0”，首创团体特定疾病二次给付，创新先进药械加油包，深化优选医疗机构合作，将关爱员工健康落到实处。面向非健康人群的合作产品“家安芯2.0”，投保年龄突破至72周岁，让更多人拥有百万医疗，真正实现“老有所保，全家安心”。关注青少年健康的“青青成长”，来自与上海体育大学联合打造上海青少年健康促进中心，以自建服务为核心，整合优质资源，助力青少年健康成长。帮助客户省心理赔的 “豚豚慧赔”，通过理赔智能决策模型和理算引擎，实现最快1分钟结案。

今年进博会期间，太平洋健康险还联合中国太保产险创新发布了业内首个医疗和理赔一体化工具“医赔通”，深度融合健康服务和保险理赔，以完善的服务能力、丰富的医疗资源、强大的药品能力和专业的技术能力,为企业打造一站式的“就医+理赔”解决方案，帮助企业员工获取更优质、便捷的医疗保障和保险服务。

热心公益 奏响大爱乐章

十周年音乐会现场还特别设置了爱心公益角，观众们不仅可以欣赏太保蓝“星安芯”专项基金与上海妇联联合展览的孤独症儿童陶瓷、绘画作品，还可以品尝到孤独症小朋友们现场制作的公益咖啡，为孤独症儿童关爱助力。

十年来，太平洋健康险不仅专注于精进自身的产品和服务，更将践行社会责任使命融入企业发展战略，努力把爱心的种子播撒到社会的各个角落。从助老公益到特殊儿童关怀，从助力乡村振兴到急救志愿服务，太平洋健康险在多个公益领域开展工作并取得丰硕成果。以青少年儿童公益事业为例，太平洋健康险打造“童心圆”公益品牌，聚合“星安芯”儿童自闭症专项关爱、“小蓝花”儿童罕见病公益等子项目板块，让爱的传递更可持续、更有意义。

十年逐梦，初心致远。太平洋健康险将持续贯彻落实“新国十条”政策要求，及时呼应老百姓的健康需求，坚定“长期主义”，做一家可信赖、能托付、有温度的保险公司，用专业，助力行业实现高质量发展，用靠谱，守护老百姓的有谱生活。