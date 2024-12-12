实现终结结核病目标 主动筛查推动关口前移是关键

近日，经国务院同意，九部门共同印发《全国结核病防治规划（2024—2030年）》（以下简称《规划》），全面加强结核病防治工作。距离实现联合国2030年终结结核病流行的愿景只剩6年时间，应该如何落实规划、实现终结结核病的目标？在日前由北京大学社会化媒体研究中心主办的“策略技术升级，终结结核病有望提速”媒体研讨会上，业内专家展开了深入探讨。

全国结核病防治规划部署六大防治措施

“我国每年新发结核病患者约74.1万例，每年新发耐药结核病2.9万例，位居全球结核病高负担国家第三位。”中国疾控中心结控中心主任赵雁林介绍，耐药、发病地区分布不均衡等问题依然制约着我国结核病防控。围绕这些问题，新发布的《规划》从优化服务体系、强化主动筛查、规范治疗管理、加强预防措施、强化政策帮扶、强化社会动员六个方面提出了18条具体举措。

“结核病50%-70%的传播发生在诊断之前”，赵雁林说，《规划》要求对肺结核患者密切接触者、艾滋病病毒感染者、既往结核病患者、老年人和糖尿病患者等重点人群开展结核病主动筛查。此外，要在筛查中推广应用新技术，在医疗机构以及结核病定点医疗机构对疑似肺结核患者首选分子生物学检测技术进行检测。

结核病患者发现和诊断后，治好患者并减少或避免传播才是最终目的。赵雁林介绍，《规划》中提出，利福平敏感肺结核患者优先选择标准化治疗方案，推荐使用固定剂量复合制剂。这样不仅能减少患者服药片数，也能够减少耐药产生。此外，《规划》还提出健全结核病诊疗专家组会诊制度、为结核病患者提供覆盖筛查、诊治和随访的全程管理服务、地（市）级及以上结核病定点医疗机构要开展二线抗结核药品分子生物学耐药检测、传统药敏试验等具体举措。

“从保障措施来看，《规划》除了对疾控防控体系等九部委外，还对科技、工业和信息化、民政、农村农业、海关、广电等相关部门都有着明确、清晰的责任界定，这对于多部门协同开展防控非常重要。”赵雁林评价。

高位推动，从因症就诊到主动筛查

目前，我国结核病的患者发现仍以因症就诊为主，患者从出现症状到就诊，期间存在一定的时间差。中国疾控中心结控中心副主任张慧介绍，数据显示，2018至2022年，我国肺结核患者延迟就诊的中位数为29天，而从首次出现症状到就诊超过14天的患者延迟率约为60%。还有未被发现的无症状结核病患者也会造成结核病传播。

世界卫生组织驻华代表处技术官员陈仲丹介绍，全球的一项文献综述显示，大约82%的结核病患者没有持续性咳嗽，62.5%的患者没有咳嗽症状，没有症状或者症状不典型，一方面患者就不会去就诊，另一方面，临床医生也不会怀疑结核病，因而导致就诊和诊断延迟，以及漏诊。

实践证明，主动筛查能够减少诊断延迟和改善治疗效果，降低结核病的传播风险。我国的主动筛查自“十二五”规划时已经开始推行。张慧表示，全国不同地区针对HIV感染者、肺结核患者密接者、老年人群等开展主动筛查，相关的研究和各地实践均证实通过开展结核病主动筛查，不仅能够早发现患者，还能够发现无症状的结核病患者，从而进一步减少传播。

贵州省疾控中心结核病防治研究所所长李进岚介绍，贵州省将“一老一小”结核病主动筛查工作作为省十大民生实事进行落实。2023年投入基公经费（5040万元）及省级财政（4672万元）共9712万元来保障“一老一小”筛查工作。2023年共筛查257万老年人和144万学生。通过胸片筛查还发现了一些慢阻肺等疾病患者，相当于一张片子发现了多种疾病。目前，贵州省学生报告发病率由2018年最高的55/10万下降到去年27/10万，下降了56%。

新技术引领，向终结结核病流行目标迈进

采取主动筛查的措施虽然取得了一定成效，但李进岚表示，在高流行地区仍存在筛查覆盖面不广、动员能力不强、落实追踪、随诊不易、基层筛查能力不足等挑战。赵雁林也提出，在偏远地区存在组织筛查难度高、人员培训和经费需要更多支持等问题。

《规划》出台后，如何破解这一难题？比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处高级项目官桓世彤认为，新技术的应用将有助于患者主动发现范围的拓展，进一步降低筛查成本。比如基于舌拭子标本的分子检查技术相较于痰标本分子诊断技术价格大幅下降。并且舌拭子能够拓宽检测对象，无论被检测者是否有痰，都可以进行检测。未来这一技术如能得到广泛应用，将大大提升主动筛查的可操作性和成本效益。此外，人工智能技术在结核病筛查中也大有可为，“通过AI可以辅助诊断，也可以更精确地划分筛查人群，结核病热点地图分析是目前全球研究的热点问题之一。”桓世彤说。

张慧认为，在强化患者发现方面，要织密医疗机构就诊人群、体检人群、重点人群、重点场所和重点地区这“5张网”，采取不同的主动筛查措施。此外，主动筛查也离不开健康教育和卫生机构能力的提升，要提升全民结核病防治素养和提升医疗卫生机构诊断识别意识和能力。

“中国有实现终结结核病流行所需要的体系、资源、能力以及组织保障。”陈仲丹表示，保障充足的经费投入、实施循证的防治策略和措施、完善社会保障以及动员多部门和社会参与，中国将迈向实现终结结核病流行的目标。