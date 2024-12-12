君乐宝：继续与合作伙伴紧密合作 共筑共赢生态

12月9日，来自中国十大国家队的41名优秀运动员，包括12位奥运冠军及20位世界冠军、亚洲冠军，与君乐宝乳业集团在海南三亚聚首，共同见证君乐宝低温酸奶、悦鲜活高端鲜奶、君乐宝奶粉产销量全国领先的冠军荣耀。中国体育中坚力量与中国乳业领先者之一“顶峰相见”，不仅是对君乐宝成绩的认可，更是对中国乳企实力的肯定、对中国乳品品质的信任与选择。

作为体育界中坚力量，中国十大国家队在巴黎赛场取得了19枚奖牌的荣耀战绩，以及小轮车、花游团体、花游双人、艺术体操团体4个项目的历史性突破。君乐宝作为中国十大国家队官方合作伙伴，以高品质乳品鼎力支持十大国家队勇创佳绩。

中国力量见证冠军品质，共筑荣耀之路

在盛会现场，国家队的每一位健儿都成为了君乐宝冠军品质的见证者，他们与君乐宝的精英们互相分享了心得与体会。健儿们讲述在艰苦的训练过程中，如何克服重重困难，凭借顽强的毅力和对胜利的执着追求，不断挑战自我、突破极限。君乐宝的精英们则分享了他们在市场开拓、创新营销、客户服务等方面的精彩故事和宝贵经验。尽管他们身处不同的领域，但“敢想、敢干、坚持”的精神却一脉相承。

同时，中国十大国家队对君乐宝的卓越表现给予了高度赞扬。中国击剑协会主席王海滨表示，君乐宝在乳业领域中展现出的无畏勇气和坚定信念，与他们在体育竞技中的精神不谋而合。君乐宝在面对市场竞争和挑战时，始终保持着积极向上的态度，不断突破自我，追求更高品质的产品，这种精神让运动员们深感共鸣。

中国十大国家队对君乐宝的未来发展充满期待，他们希望继续与君乐宝携手并肩，共同向世界展示中国力量。这种力量不仅是体育赛场上的金牌和荣誉，更是民族企业发展中的创新和突破。君乐宝与国家队的合作，不仅是品质上的相互认可，更是精神上的相互激励。

三大品类遥遥领先，打造全年龄段产品矩阵

“回望2024年，市场考验重重，但君乐宝秉承冠军精神，无惧风雨、砥砺奋进，斩获累累战果，为集团长远发展注入强劲动力！”君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示，通过敏锐洞察市场趋势，全方位布局新品类、新渠道，最终交出了亮眼答卷：君乐宝酸奶逆势增长，集团及旗下低温酸奶市场占有率居全国前列；君乐宝悦鲜活鲜牛奶连续三年增长翻番，高端鲜奶居全国前列；君乐宝奶粉率先通过欧洲双认证，实现奶粉全国销量领先。

君乐宝集团副总裁兼大众产品事业群总经理田晓表示，简醇酸奶在零添加蔗糖基础上，让消费者享受醇正美味，凭借健康优势、丰富口感和简约时尚的调性，已成为引领潮流的高品质代表。

创新驱动发展，科学营养铸就卓越品质

君乐宝始终致力于品类创新，通过科学营养为全年龄段人群提供健康升级方案。在品牌展区，展示了从先进生产工艺到丰富产品系列的各项成果，运动员及教练员们纷纷驻足参观、交流探讨，深刻领略君乐宝的科学营养理念与创新实力。

君乐宝构建了“全产业链一体化”和“六个世界级”两大模式,从源头确保产品的高品质。君乐宝投资5亿元打造科学营养研究院，进行研发创新，致力于破解多项长期被国外垄断的技术瓶颈。

2024年，君乐宝勇立潮头，感知时代脉搏，引领行业风向；2025年，君乐宝将继续与中国十大国家队携手共进，秉持科学营养理念，创新驱动产品升级，满足消费者健康需求。君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示，君乐宝将继续与合作伙伴紧密合作，共筑共赢生态，稳健提振国内乳业市场，续写荣耀新篇章。