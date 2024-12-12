健康“医”点通
想吃水果怕太凉？这6种水果加热食用还具养生功效
陈子源
2024年12月12日08:39 来源：人民网
天冷之后，新鲜的水果总是“拔凉”，不少人吃了容易胃痛、腹泻。水果加热了再吃还有营养吗？浙江中医药大学附属温州市中医院药剂科副主任中药师林方芬在接受人民网采访时表示，一般情况下，水果生吃营养更丰富，怕凉的话用热水稍微烫一下即可。不过对于脾胃虚寒等特殊人群，熟吃也是不错的选择。此外，部分水果在加热后，不仅寒性会降低，还具有一定的养生效果。
(责编：郝帅、吕骞)
陈子源
天冷之后，新鲜的水果总是“拔凉”，不少人吃了容易胃痛、腹泻。水果加热了再吃还有营养吗？浙江中医药大学附属温州市中医院药剂科副主任中药师林方芬在接受人民网采访时表示，一般情况下，水果生吃营养更丰富，怕凉的话用热水稍微烫一下即可。不过对于脾胃虚寒等特殊人群，熟吃也是不错的选择。此外，部分水果在加热后，不仅寒性会降低，还具有一定的养生效果。
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