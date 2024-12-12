降低中成药价格 让广大群众受益

中成药有着悠久的历史、广泛的应用，在疾病防治、保障人民群众健康方面发挥了重要作用。中成药相对中药汤剂来说，无须煎煮，可直接使用，同时体积小，便于携带、贮存，尤其方便急危病症患者及需要长期治疗患者使用。近日，国家医保局指导，湖北省医保局牵头，中成药集中带量采购工作开展。该工作将降低中成药价格、压缩价差，促进形成更加透明、良性竞争的市场，让广大群众受益。

中成药价格为何差异大

“中成药是在中医药理论指导下，以中药材为原料，按规定的处方和标准制成具有一定规格剂型、可直接用于防治疾病的制剂。”国家医保局有关负责人介绍，中成药在生活中很常见，如小柴胡颗粒、藿香正气水等，识别时可以关注药品包装盒上的批准文号，如国药准字Z20140045，该批准文号中含有字母“Z”，表示这种药是中成药。

近年来，许多群众反映，同一种中成药在不同企业间存在着十几倍甚至几十倍的价格差异。哪些因素导致了中成药的价格差异？其中有没有不合理的价格水分？

国家医保局有关负责人表示，现实中大致存在这几种情况——

一是同一名称的中成药成分可能不同。同一名称的化学药要求成分严格一致，但中成药却不同，如具有益气养阴功能的生脉饮口服液，有的用党参做原料，有的用人参加工后形成的红参做原料，党参、人参、红参都是参类，均具有补气功能。从饮片价格看，红参的价格是党参的2倍，所以用红参做的生脉饮成本会高于用党参做的生脉饮。但是，有些含红参的生脉饮价格却是含党参的价格的10倍，这显然存在价格水分。

二是同种药品剂型不同。有的中成药即使口服的剂型也有多种，一般来说滴丸、软胶囊的价格会比普通胶囊贵一些。但有些同一种中成药的滴丸比普通胶囊贵6至7倍，明显超出不同剂型之间的成本价差合理范围。

三是不同企业的质量标准可能有差异。中成药不像化学药那样有明确的质量和疗效一致性评价标准。有的企业严格要求自身产品，质量标准高于其他企业，其产品成本也会高一些。

同时，该负责人表示，有的中成药名称、选材、剂型、质量标准均相同，但也出现了十几倍甚至数十倍的价差，这就说明该中成药存在明显的价格水分。

通过集中带量采购促进价差合理化

有关负责人告诉记者，此次湖北省牵头的全国中成药集中带量采购有两方面的考虑：一是考虑了当前中成药行业现状，一定程度认可同类药品的初始价格差异；二是压缩同类药品之间的价差，多措并举挤出虚高价格水分，让市场竞争更加公平公正。

据悉，此次中成药集中带量采购有三个关键点——

一是拉了一个“起跑线”，提升起点公平性。在承认每个企业现有价格基础上，调整每家企业产品的基准价，对高价药品进行一定幅度调低，价格越高压缩幅度越大。

二是铺了一条“跑道”，开展以降幅为主的竞争。各企业产品在自身调整后的基准价基础上降价，降幅大的企业获得较高评分，将降幅得分与医疗机构认可度等其他技术得分相加，得到综合得分。最终，综合得分高的企业胜出。

三是设了一个“终点线”，让价差合理化。即使某企业的产品在综合评分竞争中胜出，其价格还要与用量较大产品组的最低价比较，如价差超过3倍则需进一步降价才能中选。业内形象地将这条3倍线称为“熔断线”，而在化学药集中带量采购中，“熔断线”是1.8倍，这正是考虑到不同企业的中成药产品因选材不同、剂型不同、标准不同等差异，价差可能更大。

“通过上述做法，中成药集中带量采购有望较好挤出原来虚高的价格水分，助力中药回归‘简、便、廉、验’的特性，更好发挥中成药在维护人民群众健康中的作用。”该负责人表示。