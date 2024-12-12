国办印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》

本报北京12月11日电 （记者申少铁）国务院办公厅日前印发《中国遏制与防治艾滋病规划（2024—2030年）》（以下简称《规划》），进一步推进艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康。

《规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党的领导，坚持部门协作、社会动员、全民参与，坚持预防为主、防治结合、综合治理、分类指导，创新医防协同、医防融合机制，突出重点地区、重点问题和重点环节，以创新为动力推动艾滋病防治工作高质量发展。

《规划》确定防治总目标是降低艾滋病新发感染，减少相关死亡，将整体疫情持续控制在低流行水平。同时，明确了提高社会防护意识、促进危险行为改变、预防家庭内传播、提升诊断治疗效果、控制人群感染水平等5方面具体工作指标。

《规划》提出开展宣教干预和社会动员、加强检测和监测、推进治疗和救助、落实不同人群针对性防控措施、强化重点地区防治工作、开展艾滋病防治社会治理等6方面14条具体举措。

《规划》要求，要加强组织领导、压实防治责任，落实投入政策、完善体系建设，提高防治能力、保障药品供应，加强研究创新、开展国际合作等，为实现艾滋病防治目标提供强有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 02 版）