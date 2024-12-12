我国计划到2029年建成约1万个中医优势专科

新华社北京12月11日电（记者田晓航）记者11日从国家中医药管理局获悉，我国将分层级推进中医优势专科建设，进一步提高中医临床疗效，到2029年，形成专业领域完整、地域覆盖面广、结构布局合理、中医特色明显的中医优势专科网络，全国中医优势专科总体规模达到1万个左右。

中医优势专科是彰显中医药特色优势、体现中医临床疗效、保障人民健康的重要平台。据介绍，国家中医药管理局自“十五”以来支持建设了一批中医重点专科，今年5月遴选确定了1073个国家中医优势专科建设单位和85个国家中医优势专科培育单位。目前，大多数专科成为所在医院的优势专业、骨干科室，但仍存在整体发展不平衡等问题。

为此，国家中医药管理局日前出台关于加快推进中医优势专科建设的意见，提出加强中医优势专科规划布局、推进中医优势专科集群建设等要求。

根据文件，国家层面将按专业组建30个左右国家中医优势专科联合体，重在制定诊疗标准规范，开展专科质量控制与能力评估，组织开展疑难病和危重症中西医协同攻关，引领专科学术发展；区域层面组建区域中医优势专科联盟，辐射带动区域内中医优势专科能力整体提升；省级层面分专业组建省级中医优势专科联盟，由牵头单位带动省域内相关专科水平整体跃升。

在加强中医优势专科内涵建设方面，文件提出系列具体举措。例如，鼓励设置专病门诊；发挥多学科联合诊疗优势，搭建以中医优势专科为主体、相关学科共同参与的“1+N”诊疗平台；探索集预防、治疗、康复、个人健康管理于一体的全链条服务模式。