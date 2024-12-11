直播预告：视觉的“甜蜜负担” 糖网危害不能忽视

糖尿病视网膜病变又称糖网病，是严重威胁视力的致盲性眼病。糖网病的发生发展相当隐匿，当病变处于早、中期仅侵犯眼底周边部时，患者往往没有任何症状，中心视力也不受影响，因此不少糖尿病患者缺乏到眼科就诊的意识，以至于未能及时干预。糖网病如何防治？患病后怎样治疗？

12月12日15:00-16:00，西北大学附属第一医院西安市眼科医院眼底内科主任陆慧琴、西安市人民医院（西安市第四医院）眼底外科中心主任孙文涛将做客“人民好医生”直播间，为大家讲解糖尿病视网膜病变防治相关知识，欢迎届时收看。

专家介绍：

陆慧琴，主任医师、西北大学附属第一医院西安市眼科医院眼底内科及门诊部主任。担任中国老年医学会眼科分会委员、中国老年保健协会眼保健专业委员。

孙文涛，主任医师、硕士生导师、西安市人民医院（西安市第四医院）眼底外科中心主任。担任中国老年医学学会眼科分会委员，陕西省国际医学交流促进会眼科分会主任委员。

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