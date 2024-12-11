自如生活节第九季正式开启

“一个干净简洁的家，能够让我在这个快节奏的城市里慢慢生活”“自由职业中，自由是最重要的优点”“探险不仅是热爱，更是生命力之所在”“环球旅居者也需要一个自如空间作为生活根据地”……

日前，随着长租机构自如发起的自如生活节第九季正式开启，一场以“城市生活家”票选开启的城市生活方式探索，引发了广泛关注。

10位候选人中，有来自上海的金融精英“佳黎”、曾登顶珠峰的户外探险家“胡小桃”，还有从欧洲来到中国的神经学家“Laimei”、环球旅居的AI产品联合创始人“小王Anita”，而这些热爱生活、践行独特人生理念的生活家们，有一个共同之处——他们都是自如客。

“这也是为什么我们选择从一场城市生活家的票选开启自如生活节第九季”，自如生活节负责人表示，自2011年成立以来，自如经历13年发展，成为布局8个国家和地区，累计服务业主超百万、租客超500万人次的领先长租机构，“而这500万次选择的背后是城市生活方式的发展及消费理念的变迁。我们希望以生活家、生活招牌和生活关键词为笔触，通过对500万种城市生活的展示、探索和聚合，来描绘出当下城市‘自如’生活的时代图景”。

据了解，自如生活节第九季聚焦“500万次选择，500万种自如生活”，自如将联合第一财经、时尚传媒集团，以及全棉时代、元气森林、跳海酒馆、三星电子、京东健康与同程旅行等“衣食住行”领域的城市生活品牌，通过投票、问卷调研、地标装置互动等形式，邀请城市居民共同遴选“2024城市生活家”“2024城市生活招牌”“2024城市自如生活关键词”。

业内人士表示，如今，以城市租住群体为代表的中青一代新市民，不仅是互联网中流行生活方式话题的主导者，更是现实场域中最具消费力、对品质要求最高的城市主流人群，而他们的每一次“衣食住行”选择，无疑是观察中国城市发展的时代切片之一。

自2015年以来，自如以生活节为载体，一方面通过丰富的福利活动，为在城市中努力奋斗、追求梦想的居住者提供陪伴与温暖，另一方面用趋势洞察，为城市发展记录下“500万种自如生活”，更为超2亿租房群体提供了更多积极向上、热情满满的生活“备选项”。