百日咳的高发人群有哪些？如何预防？中疾控提示

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，百日咳是由百日咳鲍特菌感染引起的急性呼吸道传染病，感染后典型症状表现为阵发性、痉挛性咳嗽，伴咳嗽末吸气性吼声，病程可持续2-3个月，故称“百日咳”。接种过含百日咳成分疫苗的儿童、有百日咳病史者以及成年人等感染后的症状常常不典型。

百日咳传染性极强，基本再生数（指一个感染者在具有传染性的这一段时间内平均可以传染多少个人）可达12-17。百日咳主要通过呼吸道飞沫传播，也可经密切接触传播。人群对于百日咳普遍易感，婴幼儿更加易感。接种含百日咳成分疫苗或自然感染，均不能获得终生保护。

感染者是主要传染源。对婴幼儿来说，感染百日咳鲍特菌的父母、同胞兄弟姐妹或其他同住人员是主要传染源，也就是说，婴幼儿主要通过上述人群传染而导致感染。

百日咳的高发人群有哪些？无免疫史的婴幼儿发病风险更高，且患儿年龄越小，出现并发症和重症的风险越高，严重者甚至可导致死亡。近年我国监测数据显示，1岁以下婴儿百日咳发病率最高，5岁到9岁儿童发病水平出现上升趋势。

那么，在日常生活中如何预防百日咳？

一是接种含百日咳成分疫苗。接种疫苗是预防百日咳重症和死亡的重要措施。按照国家免疫规划疫苗儿童免疫程序，适龄儿童应尽早、全程接种含百日咳成分疫苗，未全程接种的适龄儿童应尽早补种，只需补种未完成的剂次，无需重新开始全程接种。

二是科学佩戴口罩。科学佩戴口罩是预防感染百日咳等呼吸道传染病的重要措施，在人群密集的场所佩戴口罩可有效减少病原体传播。若家长出现咳嗽等呼吸道感染症状，近距离接触照护婴幼儿时应科学佩戴口罩，降低婴幼儿感染风险。

三是保持良好卫生习惯。公众日常要保持良好的卫生习惯，勤洗手，咳嗽或打喷嚏时用手肘或纸巾掩住口鼻，居室常通风，注意合理作息和适当的体育锻炼。