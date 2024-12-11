中成药价格为何差异大？如何挤出虚高价格水分？国家医保局回应

人民网北京12月11日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，近日，国家医保局指导湖北省医保局牵头，开展中成药全国联盟采购工作，将降低中成药价格、压缩价差，形成更加透明、良性竞争的市场，让广大群众受益。

中成药价格为何差异大？

近年来，许多群众反映同一种中成药之间价格差异较大，同一种药品在不同企业间有着十几倍甚至几十倍的价格差异。那么，哪些因素导致了中成药的价格差异？这其中有没有不合理的价格水分？

一是同一名称的中成药成分可能不同。同一名称的化学药要求成分严格一致，但中成药却不同，如具有益气养阴功能的生脉饮口服液，有的用党参做原料，有的用人参加工后形成的红参做原料，而党参、人参、红参都是参类，均具有补气功能。从饮片价格看，红参的价格是党参的2倍，所以用红参做的生脉饮成本会高于用党参做的生脉饮。但是，有些含红参的生脉饮价格却是含党参的价格的10倍，显然存在价格水分。

二是同种药品剂型不同。有的中成药即使口服的剂型也有多种，如独一味就有胶囊、软胶囊、滴丸等剂型，一般来说滴丸、软胶囊的价格会比普通胶囊贵一些。但是，有些同一种中成药的滴丸比普通胶囊贵6-7倍，显著超出不同剂型之间的成本，价差超出了合理范围。

三是不同企业的质量标准可能有差异。中成药不像化学药那样有明确的质量和疗效一致性评价标准。有的企业严格要求自身产品，质量标准高于其他企业，其产品价格也会高一些。

此外，也有的中成药名称、选材、剂型、质量标准均相同，但却出现十几倍甚至数十倍的价差，说明存在明显的价格水分。

通过集采促进价差合理化

湖北省牵头的全国中成药集中带量采购，一方面考虑了当前中成药行业现状，一定程度认可同类药品的初始价格差异，另一方面多措并举压缩同类药品之间的价差，挤出虚高价格水分，让市场竞争更加公平公正。

一是拉了一个“起跑线”，提升起点公平性。在承认每个企业现有价格基础上，调整每家企业产品的基准价，对高价药品进行一定幅度调低，价格越高压缩幅度越大，提高起跑线的公平性机会。

二是铺了一条“跑道”，开展以降幅为主的竞争。各企业产品在自身调整后的基准价基础上降价，降幅大的企业获得评分就高，将降幅得分与医疗机构认可度等其他技术得分相加，得到综合得分。最终，综合得分高的企业胜出。

三是设了一个“终点线”，让价差合理化。即使某企业的产品在综合评分竞争中胜出，其价格还要与用量较大产品组的最低价比较，如价差超过3倍则需进一步降价才能中选。业内形象地将这条3倍线称为“熔断线”。在化学药集采中，“熔断线”是1.8倍，中成药集采采用了3倍“熔断线”，正是考虑到不同企业的中成药产品因选材不同、剂型不同、标准不同等差异，价差可能更大。