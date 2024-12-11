百日咳的高发人群有哪些？该如何预防？一文了解

百日咳的高发人群有哪些？该如何预防？

百日咳是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，婴幼儿尤其容易感染。秋冬季节呼吸道传染病高发，预防百日咳，从了解开始。

什么是百日咳？感染后

会出现哪些症状？

百日咳是由百日咳鲍特菌感染引起的急性呼吸道传染病，感染后典型症状表现为阵发性、痉挛性咳嗽，伴咳嗽末吸气性吼声，病程可持续2-3个月，故称“百日咳”。

接种过含百日咳成分疫苗的儿童、有百日咳病史者以及成年人等感染后的症状常常不典型。

百日咳如何传播？

哪些人群易感染？

百日咳传染性极强，基本再生数(指一个感染者在具有传染性的这一段时间内平均可以传染多少个人)可达12-17。

百日咳主要通过呼吸道飞沫传播，也可经密切接触传播。人群对于百日咳普遍易感，婴幼儿更加易感。接种含百日咳成分疫苗或自然感染，均不能获得终生保护。

感染者是主要传染源。对婴幼儿来说，感染百日咳鲍特菌的父母、同胞兄弟姐妹或其他同住人员是主要传染源，也就是说，婴幼儿主要通过上述人群传染而导致感染。

百日咳的高发人群有哪些？

无免疫史的婴幼儿发病风险更高，且患儿年龄越小，出现并发症和重症的风险越高，严重者甚至可导致死亡。近年我国监测数据显示，1岁以下婴儿百日咳发病率最高，5岁到9岁儿童发病水平出现上升趋势。

我们应该怎么预防百日咳？

接种含百日咳成分疫苗

接种疫苗是预防百日咳重症和死亡的重要措施。按照国家免疫规划疫苗儿童免疫程序，适龄儿童应尽早、全程接种含百日咳成分疫苗，未全程接种的适龄儿童应尽早补种，只需补种未完成的剂次，无需重新开始全程接种。

科学佩戴口罩

科学佩戴口罩是预防感染百日咳等呼吸道传染病的重要措施，在人群密集的场所佩戴口罩可有效减少病原体传播。若家长出现咳嗽等呼吸道感染症状，近距离接触照护婴幼儿时应科学佩戴口罩，降低婴幼儿感染风险。

保持良好卫生习惯

公众日常要保持良好的卫生习惯，勤洗手，咳嗽或打喷嚏时用手肘或纸巾掩住口鼻，居室常通风，注意合理作息和适当的体育锻炼。

暴露后如何预防？

在共同居住生活、工作学习等情况下，与百日咳病例(发病前1周至发病后3周)有接触史者，应进行21天自我健康监测。接触史包括：当病例说话、咳嗽、打喷嚏时，接触者可能直接吸入病例喷出的含病原体飞沫而感染；共用物品也可能导致密切接触传播等情况。

监测期间如无咳嗽、流涕、发热等不适症状，可正常学习工作；避免与婴幼儿和孕产妇等重点人群近距离接触，减少前往人群密集场所。一旦出现咳嗽、流涕、发热等症状，应及时就诊。

对没有完成全程接种含百日咳成分疫苗的婴幼儿、在托幼机构工作的密切接触者或在发病、重症高风险的重点机构(如月子中心、中小学校、儿童福利机构和医疗机构等)工作的密切接触者、家庭内婴幼儿看护者、新生儿病房医务工作者等人群，建议暴露后21天内(尽可能在暴露后2周内)在临床医生指导下接受药物预防。

作者：中国疾控中心免疫中心 闫婷婷、张倩、李明爽、郑徽