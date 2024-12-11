让群众健康更有“医靠”——三明医改经验在广东“开新花”

近年来，国家卫生健康委以推广三明医改经验为切入点，支持指导各地医改向纵深推进。国家卫生健康委10日在广东深圳举行新闻发布会，聚焦广东如何进一步拓展和丰富三明医改经验内涵，展现医改新成效、新亮点。

促进“三医”协同发展，提升医疗服务效能

广东省卫生健康委主任刘利群表示，广东在推广三明医改经验过程中，始终坚持政府主导，强化投入保障，同时注重“三医”（医疗、医药、医保）协同发展，努力提升群众就医获得感。

“2022年以来全省财政卫生健康支出每年2000亿元左右，占一般公共预算支出比例10%左右，提高基本医疗服务供给能力，改善群众就医条件。”刘利群说。

在“三医”协同发展和治理方面，广东做实“腾空间、调结构、保衔接”路径，完成500多个药品和10余类耗材省级集采，平均降幅超过40%。

刘利群介绍，广东还积极探索数字技术赋能医疗改革，如广州市利用数字技术统一平台，解决检查结果互认难题，显著提升医疗资源利用效率。

正在建设中国特色社会主义先行示范区的深圳，同样在医改中先行先试。深圳市委常委、市人民政府党组成员陈清表示，深圳率先取消药品加成，落实48批次药耗集中带量采购，节约采购金额140亿元。同时，深圳还推行按病种分值付费（DIP）为主的多元复合支付方式，付费的病例占比达到99%以上。

优化医疗资源配置，促进区域均衡发展

针对医疗卫生发展不平衡不协调问题，广东通过统筹配置医疗资源，推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，努力实现“大病不出省、一般病在市县解决、日常疾病在基层解决”的目标。

刘利群介绍，广东组织5家国家和省级医院，“一对一”帮扶粤东粤西粤北地区的市级医院，同时组织73家三甲医院“组团式”帮扶全省113家县级医院。此外，还采取巡回医疗队等方法，每年派出临床专家下基层超过1.2万人次，加强首诊和转诊服务，提升诊疗服务连续性。

在县级层面，广东改造建设189家县医院，推进紧密型县域医共体建设，发挥县域医疗“龙头”作用。在乡镇和村级层面，广东通过提升中心卫生院医疗服务能力、改造建设乡镇卫生院和社区卫生服务中心、建好村卫生站等措施，让基层群众能够享受到更加便捷、高效的医疗服务。

作为超大型城市，广州如何让群众就近享受到优质医疗服务？广州市人民政府副秘书长孟昊介绍，当地从老百姓最关心的“看好病”和“就近看病”目标着手，构建优质高效医疗卫生服务体系，积极打造“15分钟健康服务圈”，市域内住院率稳定在99%以上。

激发基层活力，打造健康服务新模式

在深化医改过程中，广东积极激发基层活力，打造健康服务新模式。罗湖区作为深圳医改的一个缩影，通过强化医疗资源整合共享、强化社康机构能力建设、优化强基层引导机制等措施，让群众在“家门口”就能享受到高质量的医疗服务。

深圳市罗湖区区长左金平介绍，罗湖区将5家区属医院、48家社康机构整合成紧密型医院集团，实现一体化管理，并组建医学检验、放射影像等14个资源共享中心，让老百姓获得品质相同的服务。同时，罗湖区还承担社康机构基本建设、设备配备、人才培养等保障责任。2017年至2023年，社康机构平均业务用房面积由844平方米增加至1081平方米，每万名常住人口全科医生从2.1名提高到7.2名。

香港大学深圳医院作为深港医疗合作的重要平台和深化医改的“试验田”，在激发基层活力方面积极探索。医院党委书记徐小平介绍，医院实行“岗位管理”和“全员聘用”的人事管理制度，让“人员能进能出、岗位能上能下、薪酬能升能降”，持续优化人员结构。同时，医院还实行“以岗定薪、同岗同酬、责薪相适、绩效管理”的薪酬体系，保障儿科、全科、产科等相对弱势科室医务人员的收入待遇。