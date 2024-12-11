“细菌柯南”如何抵御极端辐射

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日本漫画《名侦探柯南》的主角柯南有一个标志性能力，那就是百折不挠，总能化险为夷。而在微生物的世界里，有一种名为耐辐射奇异球菌的生物，拥有与柯南一样的强大生存能力。它拥有超乎寻常的耐受力，能承受的辐射剂量是人类及其他生物致死量的数千倍，如同“打不死的小强”。因此，它被科学家亲切地称为“细菌柯南”。

两年前，美国西北大学科学家就曾发现，“细菌柯南”特别适合在火星恶劣、冰冻的环境中生存，如果埋在火星表面10米以下，它们能在火星上存活长达2.8亿年。

那么，这种小小的细菌是如何拥有如此强大的抗辐射能力的？据12月9日《美国国家科学院院刊》报道，时隔两年，美国西北大学领导的科学家团队终于又有了新发现。

原来，“细菌柯南”体内藏着一种秘密武器：一组简单的代谢产物。这些代谢产物与锰结合后，形成了一种强大的抗氧化剂，就像给细菌穿上了一层厚厚的“防护服”。事实上，这种抗氧化剂是由锰离子、磷酸盐和一个小分子肽组成的三元复合物，科学家称之为MDP。

这种三元复合物就像是一个超级小分队，每个成员都发挥着不可或缺的作用。锰离子提供力量，磷酸盐提供稳定性，而小分子肽则像是一个聪明的指挥官，负责将大家团结在一起，形成一个强大的整体。这个团队的力量，远远超过了锰与其他任一单独组分结合的效果。

借助先进的光谱技术，科学家检测了微生物细胞中锰抗氧化剂的积累情况。他们惊讶地发现，微生物或其孢子能存活的辐射剂量与其所含锰抗氧化剂的数量直接相关。换句话说，锰抗氧化剂越多，微生物对强烈辐射的抵抗力就越强。

这个“三人小分队”的力量，不仅可以保护“细菌柯南”，还可以为人类所用。想象一下，未来的宇航员在执行深空任务时，可以穿上这种“防护服”，就能免受宇宙辐射的伤害；或者在核事故等紧急情况下，让人们迅速得到保护；甚至在生产疫苗时，这种抗氧化剂也能发挥重要作用。