我国多地试行“共享病床”

一张小小的病床，可能只是大医院的“千分之一”，却会是住院患者的“百分之百”。

着眼患者“一床难求”之忧，我国多地医院探索试行“共享病床”——打通各科室，医院哪里有病床，患者就住在哪里，让全院床位成为流动的共享资源，减少患者入院等待时间。为缓解住院难，我国已经持续扩容病床数量。最新统计显示，全国共有床位1017.4万张，每千人口医疗卫生机构床位已超过部分发达国家水平。

调查显示，“一床难求”的一个主要症结是“忙闲不均”。一面是部分大医院病床供不应求，一面是基层医院病床时有闲置。即便在医院内部，不同科室的病床使用也不均衡，各有各的峰谷。2023年全国医院病床使用率为79.4%，其中三级医院91.1%，二级医院74.3%，一级医院54.1%。

民之所盼，正是医改之所向。

“共享病床”怎么“共享”？

在中日友好医院，前来治疗肺部恶性肿瘤的李女士，从预约挂号开始，不到一周就办理了入院手续。几年前她看同样的病，床位排了1个多月。住院更快，是因为李女士没有在胸外科病房“干等”，而是住进了住院部其他科室的病房。

医院医务处负责人介绍，医院内科和外科各为独立组，组内楼层相近的科室可以共享床位。以胸外科为例，现有47张床位，有了“共享病床”，收治能力相当于近70张床位，增长约50%。

冬季呼吸道疾病高发，湖南省儿童医院通过床位统筹，将患者收到其他内科病房；福建医科大学附属第一医院的患者由原先平均等候7至8天入院降为3至4天；北京市卫生健康委在2024年改善医疗服务工作方案中提出，以市属三级医院为重点，启动试点“全院一张床”管理……

没增加病床、没增加医护人员，从共享里“多”出的收治床位，可以让患者尽早住院。

是否就是“床位调配”？

最大程度“盘活”有限的床位，不少试点医院成立专门的管理中心统筹患者收治，通过信息化系统，及时跨科调配病床。

为简化患者办理入院、出院手续，减少院内奔波，有的医院还大力推行床旁自助结算工作。患者无需再到服务大厅窗口排队等候，床位闲置的时长也进一步缩短。

“这是一项‘以患者为中心’的系统工程，体现了医院现代化治理能力的提升。”中日友好医院党委书记宋树立说，“共享病床”涉及医务、护理、财务、信息、后勤等多部门的深度协作，是对医疗服务流程的重塑和优化。

如何确保疗效“不打折”？

为方便跨科住院病人，重庆医科大学附属第二医院实行首诊医生负责制，从查房、查体到写病历、开医嘱，均由首诊医生负责到底。

专家介绍，“共享病床”要确保医疗质量不打折扣，“医生跟着患者走”是关键。患者调配到其他科室的病床，负责治疗的仍是原科室医生。护士经过针对性培训，也能够胜任护理任务，并朝着全科护理的方向发展。

部分医院还成立了紧急医疗救护快速反应小组，“共享病床”一旦出现危急重症病人，能确保及时、规范进行急救治疗。

缓解住院难，“共享病床”是一种答题方式，各方也在寻找更多解题思路。

加快建设分级诊疗体系，让术后康复、慢性病维持等患者“下沉”到更多基层医院；推动更多非必须住院的术前检查项目在门诊完成；提升“当天住院、当天手术、当天出院”的日间手术比例……

想方设法做，努力向前进，办好一件件就医“小事”，就是医改惠民的“大事”。

据新华社