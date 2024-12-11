北京市职工医保个人账户共济范围扩大至近亲属

为进一步方便本市参保人员享受职工医保个人账户共济政策，昨日，市医保局下发《关于扩大职工医保个人账户共济范围的通知》，规定本市职工医保个人账户家庭共济范围由直系亲属（配偶、父母、子女）扩大到近亲属，这意味着配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女之间都可以实现医保个人账户家庭共济。

市医保局介绍，本市职工医保参保人员可通过北京医保公共服务平台（网址：https://fw.ybj.beijing.gov.cn/hallEnter ）、支付宝、微信“京通”小程序、国家医保服务平台北京地方专区找到“个人账户家庭共济关系维护”功能模块绑定共济关系，或通过各区经办机构窗口现场办理。据悉，职工医保个人账户家庭共济后，可支付本人和共济对象发生的符合个人账户使用范围规定的相关费用，并可使用个人账户为本人和共济对象参加本市城乡居民基本医疗保险和长期护理保险缴费、购买北京市普惠健康保。

根据统计，自2022年12月本市实施职工医保个人账户家庭共济以来，为家庭成员缴纳居民医疗保险费52.4万人次，金额2.0亿元；购买普惠健康保74.9万人次，金额1.5亿元；个账共济在定点医药机构发生3786.2万次，个账共济医药费用35.1亿元,有效提高个人账户基金使用效率，减轻参保人员家庭医疗费用负担。

北京市医保局提醒，近亲属使用本市职工医保参保人员个人账户应具备两个条件：一是参保人员的近亲属应为本市基本医疗保险参保人员；二是符合条件的近亲属须进行备案。在定点医药机构使用参保人员个人账户资金时，应先使用完本人个人账户，再按备案顺序使用他人个人账户。