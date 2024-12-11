业态向“新” 活力释放（消费视窗·促进服务消费扩容升级）

以数字、绿色等为特征的新型服务消费市场活跃

新型消费，是指基于新技术、新业态形成的消费行为和消费方式，从业态上看，主要表现为即时零售、直播带货等消费新业态。当前，新型服务消费发展态势如何？如何进一步增强新型服务消费发展动能？记者进行了探访。

数字消费方兴未艾

“手机直接下单，第二天下午就到货。”近日，江西赣州市章贡区居民黄雨薇使用“赣州贡选”微信小程序，在线上选购了一款胶囊咖啡。

今年7月，章贡区联合京东、山姆会员商店等推出“赣州贡选”数字消费平台，让消费者实现一站式精品购物。近年来，章贡区积极培育壮大数字消费新场景，打造“赣州贡选”“虔城购”等数字消费平台，今年前10月全区网络零售额突破50亿元，同比增长9.8%。

国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出，加快生活服务数字化赋能，构建智慧商圈、智慧街区、智慧门店等消费新场景，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。

中国社会科学院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任依绍华表示，以数字技术为代表的新一代信息技术快速发展推动了服务业数字化、信息化和在线化，为服务消费高质量发展带来新增长点。数字消费的即时性、便捷性与广泛性，有力推动了居民消费规模增加和结构优化。

商务部研究院近期发布的《即时零售行业发展报告（2024）》显示，作为线上线下融合的新业态，即时零售在畅流通、促消费、保民生等方面发挥重要作用，已经成为县域商业、现代流通、智慧商圈、引领新消费等领域的重要业态。

今年三季度，美团平台即时配送订单量达71亿笔，同比增长14.5％；其中，美团闪购日均单量突破1000万单，交易用户数和交易频次均实现两位数增长。即时零售的创新模式加快、优质供给扩大，更好满足了居民多场景、多业态的即时需求。美团数据显示，1至8月份，在县域等下沉市场，美团即时零售订单量同比增长54%；便利店闪电仓在县域等下沉市场开出1866家，向广大县域消费者提供更快、更多、更好的线上消费体验。

数字消费刷新用户体验。前不久，第九届亚冬会会歌《尔滨的雪》发布，歌曲短片巧妙融合了快手可灵AI（人工智能）技术及实景拍摄，快速构建出一个既梦幻又真实的冰雪世界。今年，快手推出全球首个面向公众开放的真实影像级视频生成大模型——可灵AI，截至目前，可灵AI已服务用户超500万，累计生成5100多万个视频、1.5亿张图片，为文旅消费的内容创新和用户连接打造新体验。

四川宜宾市大力培育壮大直播电商、即时零售、社区团购等新消费业态，通过直播带货、短视频销售等方式扩大宜宾产品“朋友圈”。1至10月，全市实现网络交易额超590亿元。前10月，全国网上零售额同比增长8.8%，限额以上单位中，开展即时零售较多的便利店商品零售额同比增长4.7%，均高于同期社会消费品零售总额3.5%的增速。

绿色消费蓬勃兴起

随着人们消费观念和生活方式改变，绿色家电家居、绿色出行、绿色餐饮等绿色服务消费模式受到广泛青睐。绿色服务消费场景进一步拓展，目前全国已创建500多家绿色商场。

《意见》提出，建立健全绿色低碳服务标准、认证、标识体系，完善绿色设计标准，提升绿色服务市场认可度和企业效益。推广应用先进绿色低碳技术，完善能效水效标识管理，提高家装、出行、旅游、快递等领域绿色化水平。

近日，四川成都市双流区西航港街道居民王琳娜新换了某品牌新款水槽洗碗机后，发现不仅方便，还很节水且省时间。“我家做饭比较重油，餐盘油污比较大，以前每次洗碗都很头疼。有了新洗碗机以后，感觉很省事，一般20多分钟就洗好了。”

“我们持续加强科技创新，不断健全绿色低碳服务标准，原创发明的水槽洗碗机、高能气泡洗技术等节能节水产品与服务，在实际应用中都表现不错，给广大消费者提供了更节能、更舒适的厨房洗碗体验。”方太洗碗机产品管理部部长潘祺介绍，由方太参与起草的洗碗机国家标准GB38383《洗碗机能效水效限定值及等级》自实施以来，水效标准相较于普通能效标准更好，有效助力资源节约型社会建设和“双碳”目标实现。

绿色物流深入人心。近日，由中国交通运输协会城市交通分会与货拉拉联合发布的《数说绿色货运·2024城市货运减碳数据报告》显示，从去年10月到今年10月，货拉拉平台40%的订单由新能源货车完成，新能源货车跑过的里程达74亿公里，加起来可绕地球赤道18.5万圈，相比用油车运输共计减少142万吨碳排放，相当于7887万棵树一年的二氧化碳吸收量。

2019年起，滴滴拼车发起“12·3全民拼车日”活动，持续向用户传达“环保、效率、共享、低碳”理念。去年活动期间，累计减排温室气体约21万吨二氧化碳当量。为了鼓励更多人参与活动，滴滴拼车联合合作伙伴推出了多种激励机制。

西南财经大学中国西部经济研究院院长毛中根认为，顺应可持续消费的要求，政产学研等各方要加大绿色生产技术的研发投入与转化，完善绿色产品标准体系，提高绿色产品的辨识度，丰富绿色产品供给，推广绿色消费理念，引领绿色消费风尚。

健康消费提速扩面

“不用跑远路，在家门口就有专家看病，这样的卫生健康服务，周到又暖心！”山东淄博高新区四宝山街道办事处闫桥村居民张秀英说，自己在淄博莲池医院做的手术很成功，现在日常活动挺好。

“目前，我们已经与周边数十家居委会、卫生院、诊所、养老院、社区老年人日间照料中心等机构达成转诊机制，建立‘一刻钟医疗圈’和绿色通道，为老年人群体第一时间提供就医服务，提高生活质量。未来，还将继续扩大服务半径，为更多的老年患者提供服务。”淄博莲池医院院长陈东风说。

《意见》提出，培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品。

当前，人们健康需求正由单一的医疗服务需求向疾病预防、健康促进、保健康复等多元化需求转变，健康消费市场潜力加速释放。2024年上半年，我国人均医疗保健消费支出1271元，同比增长4.2%，占人均消费支出的比重为9.3%，处于近年来较高水平。

《意见》提出，“加强财税金融支持”“增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给”。一些金融机构通过创新服务方式，有针对性地推出一系列健康消费新产品新服务。平安银行宁波分行在中国平安“综合金融+医疗健康”的生态版图下，深化与医疗机构开展医养结合服务，通过在金融消费者权益体系中嵌入健康体检、咨询等服务，为客户提供体检预约、名医问诊预约、医疗照护等全方位多渠道健康消费，满足客户多样化、个性化健康保障需求。

为解决市民夜间健康咨询和买药痛点，一些“互联网+”医药企业开通了24小时服务，让更多高品质健康便民服务走进社区。叮当快药在19个城市开设了300余家叮当智慧药房，为市民提供夜间平均28分钟药品配送上门以及医生药师夜间免费健康咨询服务，夜间订单约占订单总量的四成。

依绍华表示，各方要主动适应消费市场升级与健康观念转变，加快推进健康领域供给侧结构性改革，增加健康旅游、养生保健、照料护理等健康相关服务消费供给，促进健康事业与健康产业有机衔接，更好满足城乡居民对品质化健康生活消费的需求。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 19 版）