持续壮大消费新场景、新业态（大家谈）

冰雪消费、首发经济、银发旅游……近段时间，在各类扩内需、促消费政策带动下，叠加季节性因素，我国消费市场供需两旺、亮点纷呈。本期大家谈选编3篇来稿，关注消费市场的新场景、新业态。

——编 者

冰天雪地，孕育大产业

北京市东城区 徐万佳

随着新雪季到来，北京、黑龙江、吉林、内蒙古、新疆等省份的雪场已经开板，新一轮冰雪热潮开启。抢抓“冰雪热”的发展机遇，需要在将“冷资源”转化成“热效应”上多下功夫。

冰雪经济产业链条长、导流效应大。以哈尔滨为例，2023—2024雪季，当地共接待游客8700多万人次，餐饮、住宿、娱乐、购物等消费多点开花，实现旅游收入1248亿元，同比增长500%。立足冰雪资源优势，推动“文旅+百业”“百业+文旅”深度融合，坚持精准营销、创意传播，同时健全服务保障体制机制，维护消费者权益，才能让游客敢消费、愿消费。

不久前，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，指导各地推动“冷资源”向“热产业”转化。乘着政策东风，优化产品供给，加强宣传推介，提升冰雪旅游服务质量，定能延续冰雪经济的火热态势。

首发经济，激发新动能

江苏省南通市 胡建兵

前段时间，中国国际消费中心城市精品消费月活动在上海、北京、广州、天津、重庆联动举办。活动期间，5个城市把打造精品首发季摆在突出位置，陆续推出50场首发首秀首展活动，激发消费新活力。

积极推进首发经济，不仅有助于扩就业、增税收，也可以活跃商业氛围，促进区域商业地产等发展。创新、升级、变化，是首发经济的关键词。只有提高原创力，才能使首发经济从“首引”走向“首创”，以更高品质供给激发消费潜能、引领消费潮流。

首发经济是一个地区商业活力、消费实力、创新能力、国际竞争力、品牌形象和开放度的重要体现。引进首店品牌时，要注意品牌调性与当地商圈的契合程度，避免水土不服。同时，也应完善相关管理体制机制，营造良性发展生态，更好释放首发经济的溢出带动效应。

银发旅居，催生新机遇

山东省青岛市 潘铎印

国庆假期后，旅游市场逐渐步入传统淡季。不过，机票、酒店等价格回落也为时间相对自由的老年游客提供了错峰出游的机会。数据显示，近期老年游客机票、火车票预订量显著增长，南方县城成为热门目的地，“候鸟游”热度走高，性价比高的“奔县游”受到青睐。

从旅游到旅居，老年游客旅游目的地的选择，正从传统的资源导向型向生活导向型转变，这对服务质量提出了更高要求。顺应市场需要，有的酒店、公寓、民宿推出长租业务，以更实惠的房型和团餐、送餐、洗衣、周边游接送等增值服务吸引游客；有的地方从吃喝玩乐游购娱等多方面入手，焕新业态、培育场景，着力打造优质“旅居目的地”。以需求为导向，开发完善高品质旅行产品，提供更加贴心、暖心、精细的服务保障，方能真正吸引人、留住人。

如今，许多老年人更加注重养老品质、享受生活乐趣。冬日里到温暖如春的南方城市避寒，夏季乘着旅游专列去大山里避暑纳凉，愈发受到推崇。进一步挖掘银发旅游市场潜力，必能为构建老年友好型社会提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 05 版）