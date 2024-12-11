2024人民好医生大会精彩亮点抢先看

由人民健康主办的2024人民好医生大会拟于12月21日在福建厦门召开。本次大会以“新质驱动 创新生态”为主题，通过跨界深度对话，共同探索医疗健康领域创新生态，助力加速医疗健康产业新质生产力的形成与壮大。

权威专家齐聚，共话行业未来。2024人民好医生大会将邀请院士专家、医院管理者、地方政府负责人以及大健康行业代表等，围绕医疗健康领域的最新研究成果和行业发展趋势进行深入探讨，在交流碰撞中贡献智慧、凝聚共识。

多维度主题论坛，聚焦行业热点。本次大会分别面向政府部门、公立医院、医疗健康产业链相关方、医务工作者、患者大众设置了多个主题论坛，覆盖医疗健康的多个细分领域，包括健康城市、数智医疗、生物医药、医院管理、健康科普等多方面议题，全面展示行业发展的前沿动态。

智能化应用场景展示，体验“未来医疗”。本次大会将搭建智能化应用场景展，集中展示在医疗健康领域的创新发展成果。主要包括“院士前沿科技”“医生团队科研成果”“AI赋能医疗健康”“生物医药科技创新”“重点科技成果”“智能医疗工具展示”等主题板块。

向“新”而行，打造产业创新发展生态圈。大会不仅围绕医疗健康服务全场景，展示新质生产力如何助力行业提升技术水平和智能化服务能力，也将“牵线搭桥”促进地方政府、医疗机构、企业机构医疗行业专家之间的深度交流与合作，搭建全方位、多层次的医疗健康创新生态。