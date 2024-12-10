为何少数药物医保谈判失败？国家医保局解读

新版国家医保药品目录将于2025年1月1日起正式实施。针对此次目录调整的相关疑问，昨天（9日），国家医保局举行专题活动，对有关情况进行解读。

活动现场，国家医保局医药管理司司长黄心宇介绍，2024年国家医保目录调整中共有117种目录外药品参与谈判竞价，其中89种谈判或竞价成功，成功率76.1%，跟往年基本相当。谈判失败的品种一共有28种，大部分是剂型改造，或者有一些引进国外、上市多年的老药，绝大部分药品在医保目录内都有相同的适应证或者机制类似的药物。

黄心宇表示，相关药品谈判失败主要在于价格未谈成。除部分进口药品受到国际价格影响，价格较高外，也有部分企业对药物的价格预期较高，明显超过了医保基金的支付意愿。他认为，临床价值大、创新程度高、价格合理、填补空白，是医保目录新增药品的共同特征，也是一款药品要顺利进入国家医保谈判目录的充分必要条件。

国家医保局目录管理处处长张西凡指出，医保谈判不是单纯一味压价，更多的是一种价值购买，要对这个药品到底能给患者带来多少获益，进行科学的测算和评估。

“国家医保局通过调整、测算、谈判，挑选出临床价值大、创新程度高的药品，并给出合理价格，有助于更好地引领医药产业创新发展。”黄心宇说。