直播预告：血友病的治疗现状与基因治疗进展

有这样一群人，他们格外的脆弱，不能摔、不能碰，生活中处处要留心，哪怕是轻微的受伤也会血流不止……他们就是血友病患者。血友病是一种遗传性出血性疾病，长期影响患病者的日常生活质量，随着现代医学的进步，血友病的治疗方法逐步发展，基因治疗成为重要研究方向。

12月11日16:00至17:00，“人民好医生”客户端邀请中国医学科学院血液病医院血栓止血诊疗中心主任医师张磊做客演播室，分享血友病的最新治疗进展及其背后的科学原理，欢迎届时收看。

专家介绍：

张磊，中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）党委副书记、纪委书记、医学博士、主任医师、博士生导师、国家血液系统疾病临床医学研究中心副主任、血液与健康全国重点实验室副主任、中国医学科学院基因治疗重点实验室主任。

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