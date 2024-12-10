蒙牛举办首届乳业科技及营养健康产业创新大会

12月7日，由中国食品科学技术学会、中国奶业协会、中国乳制品工业协会、内蒙古自治区科学技术厅共同指导，蒙牛集团主办的“2024年乳业科技及营养健康产业创新大会”（以下简称“创新大会”）在“中国乳都”呼和浩特开幕。大会以“创新驱发展，新质赢未来”为主题，旨在探索培育新质生产力，推动行业高质量发展。

当天，中国科学院院士邓子新、陈润生、李林，中国工程院院士孙宝国、陈坚、任发政，内蒙古自治区政府副主席孙俊青、科技厅厅长张文韬，中国食品科学技术学会常务副理事长邵薇、中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清、中国乳制品工业协会执行理事长刘美菊，蒙牛集团总裁高飞、副总裁温永平等出席会议并发言，呼和浩特市副市长高涵主持大会开幕式。

共话新质生产力 共擘乳业新宏图

孙宝国在致辞中表示，当前我国乳业发展已进入深水区，跨领域、多学科交叉对行业发展提出了新要求。未来，需要以科技创新推动新质生产力，加快突破关键核心技术，实现重大成果产业化，让乳品行业焕发新的活力。

刘亚清表示，要让技术创新和产业创新深度融合，在种质培养、产品研发、智慧转型等方面加大创新力度，做实成果转化。同时，要通过资源配置和链式协同上的创新，助力解决行业结构性矛盾，让乳业的产业链更具韧性。

刘美菊指出，要大力发展新质生产力，优化产品结构，在乳品深加工、全生命周期奶粉、国产益生菌等领域要加大创新力度，加快实现进口替代，有效解决行业的卡脖子问题。

高飞表示，作为乳业国家队，蒙牛在“大食物观”指导下，积极拥抱前沿技术，在运动营养、益生菌、关键原料、合成生物、特医营养等领域，取得了突破性进展，加速形成新质生产力，推动全要素创新。同时，蒙牛也在加强产学研深度融合，打通成果转化的“最后一公里”。

探索营养前沿 布局“第二曲线”

“乳业的下半场中，要在产业创新和科技创新两个方向上加快打造新质生产力，为行业矛盾和困境提供解决方案，”蒙牛集团副总裁、全球研发创新负责人温永平在主题报告中说。

温永平表示，作为行业龙头，蒙牛持续在精深加工、合成生物等行业前沿领域加大创新力度，并通过数智化、低碳化转型，在进一步夯实基础营养的基础上，加快拓展六大关键营养功能的研发布局，并在运动营养、特医食品、银发介护等专业营养赛道持续引领，致力于为消费者提供更精准的营养服务。

近年来，蒙牛推动科技创新与产业创新深度融合，加快创新成果转化。蒙牛自主研发的母乳低聚糖（HMO）相继获得国家卫生健康委和美国食品药品监督管理局（FDA）审批认证，该HMO已经在奶粉、奶酪等产品中得到广泛应用。此外，蒙牛坚持近20年自主研发的国产益生菌，今年获得国家科技进步奖二等奖，该研究成果也在蒙牛的优益C产品中全面应用，全面助力国人肠道健康。

同时，邓子新、陈润生、陈坚三位院士分别就合成生物、大数据与人工智能以及生物制造领域分享了一系列顶尖的科研成果，并对各自领域的发展前景发表了深层次的见解，为相关行业的创新发展提供了宝贵的思路和启示。任发政院士主持该环节。

搭建创新平台 引领行业未来

作为中国乳业科研创新的领军者，蒙牛联合全国顶级科研院所及高校，探索出一条企业出题、校企共答、市场阅卷的产学研深度融合路径，努力突破制约产业发展的关键技术和共性难题。

会上，蒙牛再次与中科院生物物理研究所、中国标准化研究院、上海交通大学、中国农业科学院、中国农业大学、江南大学、北京工商大学、国科大杭州高等研究院、内蒙古农业大学等研究机构达成战略合作，旨在通过紧密合作，加速乳业科技的研发与应用、激发行业创新活力。

值得一提的是，为表彰为行业做出杰出贡献的科研领军人物，大会举办了“蒙牛全球智库颁奖”环节，高飞向13位在各自科研领域内取得卓越成就的科学家颁发“至尊牛奖”这一重量级奖项。此外，大会还推出了行业首个“乳业营养健康青年创新基金”，以鼓励和支持青年科研人才在乳业营养健康领域开展创新研究，展现了蒙牛对于促进乳业创新发展的决心与前瞻性。

为了进一步强化与国内外顶尖机构及专家的深度交流，蒙牛在大会期间精心策划举办了乳业科技、营养健康、数智乳业以及感官科学四场主题分论坛。在这些论坛上，行业专家、合作伙伴、企业代表等分享了其在科技创新领域的探索和实践，展示了其在打造乳业发展新质生产力方面的最新成果。

当天，蒙牛还携手科研生态圈及上下游企业共同发布《乳业及营养健康产业创新 中国乳都·呼和浩特联合宣言》。宣言提出，各方将以创新驱动，坚守品质、营养、绿色与合作理念，为乳业及营养健康产业的璀璨明天奋勇前行，铸就人类健康事业的光辉未来。

本届创新大会的成功举办，不仅为行业的创新发展与交流搭建了关键平台，还促进了高效创新体系的形成与“产学研”的融合发展。展望未来，蒙牛将继续坚持科研创新，不断凝聚全球智慧，形成“创新合力”，为推动行业打造新质生产力，实现高质量发展不断注入新的强劲动力。