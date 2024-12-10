我国未来三年计划培训1300名海外中医药人才

本报长春12月9日电 （记者孟海鹰）为深化与“一带一路”共建国家的传统医药国际合作，我国将在未来三年内，对相关国家的1300名中医药人才进行专项培训。这是记者从12月7日至9日在长春举办的第三届世界中医药科技大会上获悉的。

中医药正成为国际合作的新兴领域。据国家中医药管理局统计，我国已经与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作文件，在共建“一带一路”国家建设30个高质量中医药海外中心。

国家中医药管理局局长余艳红在会上表示，下一步将重点围绕针灸研究、草药研究、传统医学循证研究等领域，与有关的国家、地区和国际组织等开展科技创新交流与转化合作，提升传统医药的科学研究水平。计划在未来的三年内，首批培训1300名相关国家的中医药人才，共促中医药文化的国际交流与传承。

本次大会的主题为“新质引领健康 科技共创未来”。来自20多个国家和地区的各方代表，就推动中医药科技创新、提高中医药服务能力等议题展开交流。

大会期间，2024长春国际医药健康产业博览会同步开展，参展人数超过10万人次。众多厂商带着智能诊疗设备、精准中药调配系统等创新产品亮相展区，彰显中医药现代化的最新成果，吸引了不少海外采购商进行商务对接。

“一些拉丁美洲国家也有草药医学，但主要在乡村地区流行，并没有达到很高水平。”秘鲁采购商巴卡诺娃·伊莲娜说，这次大会让自己对中医药的发展水平留下深刻印象，希望以后能与中国同行进行更多合作。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 03 版）