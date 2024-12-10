吃药仰头闷 容易噎到

有的时候，为了能顺利把药吞进肚里，我们往往采用“猛仰头”的方式。注意！这个动作很危险，你需要更新一下吃药“姿势”。

大家在影视作品或日常生活中经常可以看到这样的吃药方式：一手捧着药使劲往嘴里一捂，随即喝一大口水猛地仰头吞下，颇有些“英勇”的气势。

其实这种吃药方法是比较危险的，一方面猛仰头会使水迅速流下，但药却留在口腔或食管中，无法顺利下咽，还可能刺激食管；最重要的是，突然的仰头吞咽动作，会厌无法及时覆盖气管入口，容易使药物进入气管，造成呛咳和误吸。一旦异物误入气管，可引起堵塞导致窒息，对于老年人或存在吞咽障碍的患者，反复呛咳，还容易引起肺部感染。

接下来，带你打开吃药的正确姿势。

对于大部分药物，采用上半身保持直立的姿势（站立或者端坐），使食管大致与地面垂直，这样有助于药物快速、顺利通过食管抵达胃部，不易造成呛咳。

不同剂型的药物可以稍微改变服药时头部的姿势。

药片 密度比水大，易沉于水底，故服药时轻仰头，药片就可以顺利达到舌根，再缓慢下咽就容易得多了。

胶囊 其密度小于水，易上浮，此时稍稍低头微含下巴，舌根的位置较高，可以使胶囊靠近舌根，同样利于吞咽。

胶囊普遍比药片大，如果依然觉得不好吞咽，可以尝试将胶囊的长边平行放置舌头上，再缓慢低头吞下，对于长条状的大药片也可以采取这种方式服用。

特殊剂型 如舌下含服的药物、口腔贴片，可以不用直立的姿势服用。

文/蔡晓容（北京中医医院）