“灸童中医药文化周”活动启动

本报北京电 （陈得）日前，“灸童中医药文化周”活动在中国科学技术馆正式启动。该活动由国家中医药管理局综合司指导，中华中医药学会、中国科学技术馆、中国动漫集团联合主办。

灸童是中华中医药学会联合中国动漫集团推出的中医药动漫形象。活动现场正式发布了2024年中央文化产业专项资金扶持项目《灸童之小身体大世界》动画系列片的宣传片。该片第一季将于2025年与观众见面，通过颇具想象力的创意表现，让观众领略人体经络和穴位的奥秘。同时，现场还介绍了两本以灸童为主人公的“超厉害”系列中医药主题漫画绘本，分别从“医”与“药”的角度，讲述“中国人的生存智慧”和“神奇中草药的发现之旅”。

作为特色环节，启动仪式上还展演了跨界融合舞台剧《药圣》的精编版，讲述了灸童带着小男孩豆豆和机器人叨叨与穿越而来的明代医药学家李时珍进行互动，了解《本草纲目》的编写历程和伟大贡献的故事。这是国内首部利用裸眼3D等数字技术将动漫元素紧密结合的中医药主题舞台剧，融合了歌舞、武术等表演元素，打造出身心共融的全景式、沉浸式观剧体验。

启动仪式举办同时，活动主办单位在中国科技馆展厅面向公众开设了以二十四节气知识、识穴位促健康等为主题的中医药系列课程，还设立了古代中药房和现代中药房两大沉浸式体验区，观众可亲手体验中药香囊、茶饮包的古朴手工制作工艺，感受中药颗粒剂的现代化生产过程，与四诊机器人和康养机器人进行互动体验。