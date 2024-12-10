医务社工是医学人文精神的践行者（新视野·聚焦医学人文⑤）

不久前，国家卫健委发布《关于印发医学人文关怀提升行动方案（2024—2027年）的通知》，对未来3年医学人文建设做出了具体部署。

在加强社工和志愿者服务方面，文件提出，医疗卫生机构应当丰富医务社工服务内容，协助开展医患沟通，提供诊疗、生活、法务、援助等患者支持服务；要通过多途径、多渠道，鼓励医务人员、医学生及社会爱心人士等，通过系统专业的培训后为患者提供志愿服务，充分发挥医务社工和志愿者在医患和谐中的桥梁和纽带作用。

医务社会工作是指在卫生健康领域，社会工作者运用社会工作价值理念与专业方法，帮助患者及家属预防、缓解和解决因疾病所导致的情绪、心理和社会问题，提升医疗效果，促进公众健康的职业活动。发展医务社工和志愿者服务，是改善医疗服务、彰显医学人文、促进医患和谐、实现医学模式转型的务实举措。

在北京同仁医院，就有这样一支“医务社工+社会志愿者”队伍。他们是老年患者的“眼睛”“耳朵”“拐杖”，持续给予老年就医群体有温度的服务。按照医院规定，我们建立了社会志愿者“招、考、训、用”标准化管理流程，制定了“双五星认定”“服务满50小时颁发证书、满300小时发放印制个人姓名的志愿者服装、满1000小时发放医院胸牌”等精神激励保障机制；医务社工需要前期调研患者及家属的就医需求、医务人员的工作要求，然后，带领志愿者介入老年眼科患者陪诊服务，在诊前、诊中、诊后提供服务，并有针对性地开展个案服务和小组活动，为有需要的服务对象提供公益性、预防性、支持性、照护性、发展性健康社会服务。

在眼科门诊，我们经常能遇到独自就诊，或是老两口互相陪伴来就诊的老年人。鉴于医务社工在志愿者管理、沟通协调、资源链接、传播倡导、社区宣教等方面可以发挥专业优势，我们探索建立了“医务社工+志愿者”的老年眼科患者陪诊模式，特别是探索老年群体互助服务和老年群体反哺社会的志愿服务，提升老年群体就医获得感和满意度。比如，来我院白内障中心分诊台咨询的老年患者，只要是超过80岁，或者超过60岁夫妻陪伴以及独自就诊的，医院专职医务社工都会主动提供陪诊服务，让老年群体感受到医院的关注、关怀、关爱。

就这样，以“医务社工+志愿者”为抓手，我们将社会工作融入基层治理，为医疗领域加强预防和化解社会矛盾机制建设、健全社会参与机制贡献力量；医务社工通过专业的小组活动或个案服务，可以把陌生的医院环境转换为亲切的关爱氛围，有利于构建适合老年人情感特点的人文关怀文化圈，创新医院服务，提高适老化建设水平。

近几十年来，我国医学科学发展取得巨大进步，健康中国建设迈出坚实步伐。但科学技术和医疗资源的有限性，使卫生健康工作尚不能满足人民群众日益增长的健康需求；而医学技术的发展，既要向未来科学技术要答案，更要向传统人文精神求回归。医护人员通过诊疗解决病患生物层面问题，医务社工则通过专业心理辅导、资源链接等回应病患心理和社会层面诉求，推动生物心理社会医学模式发展和人文医学精神的实践，增强人民的获得感、幸福感和安全感。从这个意义上说，医务社工不愧是医学人文精神的践行者。

（作者为北京同仁医院医患关系协调办公室（社工部）高级政工师、副研究员）