让人文关怀映照医学进步（人民时评）

倾听患者的叙事，对生命健康有什么帮助？

在南方医科大学顺德医院，有一家生命健康叙事分享中心，一面墙的书架上，摆放着以生命为主题的绘本和叙事作品，窗前悬挂着几幅医学人文名画。患者可以在这里阅读、听讲座、看电影，与病友聊天，同医生沟通。在这种环境里，医生可以更充分地了解患者的想法，患者也更容易从不利于身心健康的情绪和认知中走出来。

这不是心理诊疗，而是一种新兴的医学人文实践，被称为叙事医学。其宗旨是帮助患者更好地与疾病共存、提高生命质量，帮助医生同患者及其家属更好地建立共情连接。目前，叙事医学被视为医学人文关怀“落地”的有效工具，不少医疗机构都在探索并推进其临床应用。

在人类对抗疾病的历史中，医学人文关怀和医疗技术进步是重要的两翼。我国的医学传统，十分注重长期的健康维护和对人的全方位关注与照顾，其中蕴含的医疗人文精神，与当下人们对医疗品质的期待十分契合。

不久前，国家卫生健康委办公厅等印发《医学人文关怀提升行动方案（2024—2027年）》，提出大力开展医学人文教育，加强医学人文关怀，并明确了行动重点和阶段性目标。随着我国卫生健康事业从以治病为中心转向以健康为中心，在医疗实践中加强人文关怀，成为构建和谐医患关系、推动医疗卫生服务迈向更高层次的必然要求。

医学人文精神，被医生和患者共同视为优秀医务人员应有的重要品质，但说易行难。我国人口基数大，医疗资源分布不均，有的医务人员接诊量大，工作强度高，没太多时间与患者沟通，有的缺乏技能，难以进行高质量的沟通。破解这些矛盾，应想办法把医疗人文关怀融入诊疗流程。

弘扬医学人文精神，就是要关怀和尊重患者。这意味着，要从患者的视角来审视并改善诊疗流程和服务细节，为患者提供更加温暖和人性化的就医环境。

比如，探望制度就有改进空间。在重大手术前，有的医院允许家属探望，而在有的医院，家属却见不到患者。又如，许多医生习惯说专业术语，不妨开展一些针对性训练，让医生尽量用生活语言与患者交流。此外，针对老年人、孕产妇、儿童及残疾人等特殊人群，以及重症监护室、抢救室、手术室等特殊单元，需提供额外便利和关照。

坚持“以患者为中心”，充分运用互联网、人工智能等技术优化服务，将人文精神融入医疗卫生机构管理和服务各环节，才能更好满足群众新期待，既治疗伤病，又抚慰人心。

营造充满人文关怀的就医环境，最终要落到广大医务人员的行动上来。更好调动他们的积极性，一方面要做好配套制度建设，通过科学管理分诊、优化安排出诊时间、引入社工和志愿者等方式，为更高质量的医患交流创造条件；一方面要完善激励机制，对有突出业绩和良好服务口碑的医务人员进行褒奖，让他们拥有更强的职业成就感。

“有时治愈，常常帮助，总是安慰”。医学不仅治疗疾病，也帮助患者调整以适应社会环境。在医疗技术飞速进步的当下，同步擦亮医学人文精神，让医学更有温度、生命更有尊严，每个人都能从中受益，整个社会的向心力、凝聚力也将大大增强。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 05 版）