西玛美学五金亮相广州设计周

12月6日，广州设计周正式开幕。定位高端美学五金的SEMAR西玛以“温和的力量”为主题参展，并重磅发布历时两年潜心研发的“悦智能”系列门锁新品。“悦智能”系列是西玛和一与一设计创始人费云方老师联合共创，将科技与美学完美融合，提升用户体验感的同时，重新定义了五金在生活中的价值。

西玛董事长王小波表示，在理性消费时代，高端用户对家居产品的期待已超越基本功能的满足，他们追求更深层次的情绪体验和生活美学，也愿意为提升生活品质支付溢价。

基于这一趋势洞察，西玛五金以“提供情绪价值”为核心研发理念，通过植入“智能交互设计”，让门锁变得更好看、更好用、更具仪式感与氛围感。

王小波认为，门锁早已超越开关工具的单一功能，它更是连接人与人、人与空间的重要纽带。“悦智能”系列凭借美学设计与智能互动模式的深度融合，不仅优化了功能体验，还重新定义了人与空间的互动方式，为生活注入仪式感和幸福感。

据了解，西玛五金之所以选择在广州设计周首发亮相，也是迈出了品牌发展新阶段的重要一步。在与国内诸多高定品牌建立稳固的合作关系后，西玛将进一步深化战略布局，聚焦C端市场拓展，同时，通过强化与设计师渠道的合作，致力于让更多消费者领略高端美学五金带给生活的独特魅力。