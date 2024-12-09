直播预告：肛瘘诊疗知多少

肛瘘是一种常见的肛肠科疾病，主要由直肠和肛管周围的感染性脓肿引发，任何年龄都可能发病，多见于青壮年男性。肛瘘的主要临床症状是自瘘口反复流出脓性、血性、黏液性分泌物，患者常伴有肛门部疼痛，严重者会出现全身感染症状如发热、寒战等。

12月13日14:00至15:00，湖南中医药大学第二附属医院肛肠科大主任王真权做客“人民好医生”客户端直播间，就如何科学应对肛瘘诊疗等相关问题与网友们进行讲解交流。

嘉宾简介：

王真权，湖南中医药大学第二附属医院肛肠科大主任兼肛肠三科主任，湖南省中医药防治肛肠疾病临床研究中心主任，医学博士，博士研究生导师，二级教授，一级主任医师。兼任中国民间中医医药研究开发协会肛肠分会副会长，湖南中医药信息研究会中西医结合肛肠专业委员会名誉主任委员等学术职务。

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