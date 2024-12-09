“南瓜家族成员”热量大揭秘

冬天适量食用南瓜,不仅能为身体提供丰富的营养,还能为健康加上一道坚实的屏障，南瓜也越来越成为受到人们喜爱的主食之一。南瓜别称番瓜、北瓜、笋瓜、金瓜，葫芦科南瓜属的一个种，是常见的蔬菜，含有丰富的维生素、矿物质、膳食纤维和抗氧化剂，口感香甜，营养丰富。今天就和大家一起来看看以下常见的这些南瓜在热量、碳水化合物和脂肪等营养元素的含量区别，我们常吃的这几种南瓜谁的热量最高，谁又最适合减肥期食用呢？

1.蜜本南瓜

热量：40大卡/100g

碳水化合物：10g

脂肪：0.1g

特点：形似木瓜，是大众普遍认知的“老南瓜”，有的地方也叫倭瓜，味甘、粉，口感细腻，含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质和多种微量元素，适合烹饪及深加工，同样适合减脂人士。

2.贝贝南瓜

热量：93大卡/100g

碳水化合物：21.3g

脂肪：0.3g

特点：外皮偏灰绿，个头小巧浑圆，口感软糯，有南瓜的甜香，又有板栗的粉糯。可以直接蒸熟食用，也可以煮粥做南瓜羹。

3.红栗南瓜

热量：92大卡/100g

碳水化合物：21.0g

脂肪：0.3g

特点：果实扁圆形，果皮橘红，色彩艳丽，果肉橙红，有淡淡的板栗香味，肉厚，甜度适中。粉糯程度中等，物美价廉。

4.磨盘南瓜

热量：23大卡/100g

碳水化合物：5.0g

脂肪：0.1g

特点：不太甜也不太面。其体型较大，一般分布在我国北方，瓜皮深绿或墨绿色，成熟后外皮是褐红色，水分较少，质地很粉面，适合做甜点。瓜肉甜度略逊色于蜜本南瓜，热量低。

5.奶油南瓜

热量：41大卡/100g

碳水化合物：10.2g

脂肪：0.1g

特点：蒸熟后的奶油南瓜自带香气，表面会有少量奶油渗出，表皮颜色黄中透微红，果肉是鲜艳的橘红色，糖分很高，口味好，带有一股奶油香味，果皮极薄，果肉利用率高，细腻无纤维，不干不腻不噎人。

6.金丝栗瓜

热量：93大卡/100g

碳水化合物：21.3g

脂肪：0.3g

特点：外形与西葫芦有些相似，又叫做“新疆贵族南瓜”，两头尖，中间圆，瓜果的糖分很高，粉糯甘甜，栗香。

7.板栗南瓜

热量：92大卡/100g

碳水化合物：21.6g

脂肪：0.3g

特点：瓜皮偏白，浓郁香甜的板栗味，水分不多，质地比较干，蒸熟后，皮薄肉厚，肉质橘黄色，吃起来面面的。

8.香芋南瓜

热量：45大卡/100g

碳水化合物：3g

脂肪：0g

特点：近几年的新南瓜品种，外形似葫芦，外皮深绿色花纹，肉质紧密，味道香甜，有浓郁的香芋味，十分独特。

9.黄金南瓜

热量：91大卡/100g

碳水化合物：20.6g

脂肪：0.3g

特点：外皮金黄色，个头小巧，肉质肥厚，口感粉滑香甜，有一股冬笋的味道，又名黄金笋瓜。

文/张蕊、张蔷（北京潞河医院临床营养科）