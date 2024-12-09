适量吃黑巧克力 或可降低糖尿病患病风险

美国一项研究显示，每周吃不少于140克黑巧克力或与患2型糖尿病风险降低存在关联，相关研究报告发表于12月4日出版的《英国医学杂志》。

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究人员分析了三项长达二三十年的涉及饮食习惯的调查，并统计了调查对象中超过11万名巧克力爱好者食用黑巧克力和牛奶巧克力的情况。

剔除饮食和生活方式等风险因素后，研究人员发现，与很少或从不吃巧克力的人相比，每周至少吃140克任何类型巧克力的人患2型糖尿病的几率降低10%；每周至少吃140克黑巧克力的人患2型糖尿病风险降低21%。然而，长期只食用牛奶巧克力并不会显著降低患糖尿病风险，还会导致体重增加。

研究人员解释说，就糖的添加量以及脂肪和热量水平而言，黑巧克力和牛奶巧克力差别不大，关键是黑巧克力含有更多的可可，而可可含有大量黄烷醇。先前的动物及小规模人体实验显示，黄烷醇能够改善胰岛素敏感性，减少氧化应激和炎症反应，所有这些都是糖尿病病理生理学的组成部分。

但研究人员也指出，他们的研究结果虽然显示吃黑巧克力与2型糖尿病患病风险降低之间存在关联，但不能证明二者之间存在因果关系。

另外，研究具有一定局限性：参加研究的都是年纪较大的成年白种人，且巧克力的消费量相对较低。

这项研究的结果还与2023年12月一项涉及可可黄烷醇的研究相冲突，后一项研究没有发现食用可可有助于降低糖尿病患病风险。

有专家认为，巧克力是糖果，含有糖分，不鼓励健康人群为了更好地控制血糖去食用巧克力，而可以通过其他来源，如蓝莓、黑莓等深色浆果以及石榴、苹果和茶等摄入黄烷醇。但如果是巧克力爱好者，那么每周少量吃一些黑巧克力也无妨。

（文章源自新华社）