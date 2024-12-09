让医疗降费与提升诊疗质量同步惠及患者

最近一段时间，与医保有关的新闻很多。几前天，全国医保个人账户跨省共济工作启动，在9个省份的31个统筹区，个人账户里的钱不仅能给省内的亲属使用，也能给省外的亲属使用。此外，还有一项与就医息息相关的改革也在推进之中，国家医保局陆续公布了17批医疗服务价格立项指南，这项改革怎样能给患者带来实惠呢？

这一系列举措的直接目的就是再次大幅度降低看病费用负担。比如，跨省务工人员的医保个人账户多有“余钱”，在家亲人则余额不足，过去亲人在家看病因“余钱”不能用而加重费用负担，实现跨省共济后，这道难题得以化解。检查检验结果互认再出“硬招”，互认有望成为常态，检查检验费用有望显著降低。价格立项指南重点针对“又贵又常用”项目，抓住了医疗价格居高的“牛鼻子”。这些举措的降费效果都值得期待。

但要看到，在降费的同时还要提升诊疗质量。医保谈判“灵魂砍价”，要强调降价不降质；检查检验结果互认，要确保质量达到互认的标准；口腔种植出现“跳水价”则要防范“单价下降数量补”、甚至出现好牙被拔等现象。医疗质量关乎生命与健康，没有一寸让步的空间。因此，在推进降费举措的同时尤其要防止以牺牲质量为代价。

其实，降低医疗费用与提升诊疗质量两者不仅不矛盾，而且还能相互促进。比如，收费合并同类项，虽然费用负担明显减少，但真正发挥作用的项目可以获得更多资金，提升质量就有了资金保障。与检查和耗材收费高相对应的是医疗技术操作与护理服务收费太低，降低畸高的费用才能做到“腾笼换鸟”，不仅医疗技术与护理服务可以获得应有回报，还有空间增设“上门服务费”“家庭病床建床费”“安宁疗护”等项目；“亲情陪产”服务这个项目的增设，让医疗更富有人情味。通过价格调整，收费的“笼子”虽然缩小，却能容得下更多的优质服务。

看病省钱的“算盘”既要做减法，也要做加法。除了顺应社会老龄化增设的服务项目之外，多个智能化、信息化医疗项目被列入，是新的医疗服务价格立项指南的另一个主要看点，尤其是AI辅助诊断、检查检验结果上传“云端”等智能与信息技术在医疗方面的运用，在提升诊疗质量和就医便捷程度的同时，其降低医疗费用的作用同样不容低估。

看病省钱的“算盘”需要精打细算，落实医疗降费举措不能以降费为唯一目的，提升诊疗质量、改善就医体验、提升看病的便捷度等，是所有医改举措共同追求的目标。唯有把准“提质降费”这个前提，才能让患者承受更小的费用负担、获得更优质的服务，再次全方位提高医保福利，改善医疗民生。