把居家适老化改造好事办好

【新闻随笔】

年轻人喜欢的软垫沙发，对老人来说可能并不舒适，还会给他们带来起身难的困扰；精心挑选安装的浴缸是装修品质象征，但对腿脚不便的老人来说却成了安全隐患；地毯或地垫的边缘会让老人绊倒，我们最习以为常的标准规格房门都可能将他们的轮椅卡住……

如果代入老年人的视角来重新审视自己最熟悉不过的家，人们会震惊地发现，生活环境中竟然有这么多不服帖之处，更准确地说就是“不适老”。这些细节也让我们猛然间悟得，原来变老是这么一件具体的事。

绝大多数老人最终将选择居家养老。家，这个他们活动最倚赖的空间是否安全、舒适，不仅直接关系到他们的生活品质，也关系到他们对自我价值的判定，后者又不可避免会影响他们参与社会生活的态度和热情，并最终反馈在一个社会的活力值上。此外，居家环境的适老化，还将有效减少家庭的照护负担与成本，而这又与社会福利、公共卫生开支密切相关。因此，居家适老化，从来不是一件家事。

随着“银发浪潮”加速袭来，老年群体加速扩容，居家适老化改造的需求日益迫切。据权威统计，截至2023年底，我国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%。近年来，国家和地方已大力推进公共环境适老化改造，比如老旧小区加装电梯、引导部分手机App新增老年友好模式等；针对家门内的空间也开启了改造试点探索，仅从“老年人家庭无障碍改造”到“老年人居家适老化改造”这一表述的变化，就不难窥见理念的进步和实践的拓展。

此前，民政部等已明确在“十四五”时期为200万特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造。近来，北京、上海、南京等多地接连出台居家适老化补助新政，以真金白银护佑老年人生活。相较于之前的适老化改造，此轮新政最凸显的一点就是受益人群显著“扩面”、补贴力度加大。就拿南京来说，申请改造补贴的，不必非是困难老人或江苏户籍，只要年满60周岁常住江苏即可；不仅老年人本人房屋可以申请改造，老年人租住或居住的子女、亲属房屋，都有权申请。

政府引导和补贴居家适老化改造，是不折不扣的大好事。把好事办好，每一个环节都容不得马虎。要做好相关的政策宣讲和知识普及，增进公众对居家适老化改造的了解和认知，扭转目前普遍存在的“没概念”“不认可”“有需求无意愿”等状况。对于居家适老化改造的方案和套餐包内的产品，也应严把质量关，同时理顺流程，搭建相关平台，对改造流程进行有效评估和监管，让服务更透明，质量更有保障。

在一些人看来，居家适老化改造不过是建筑工程技术。这可以说是最大的误解。给浴室做防滑处理、安装坡道、加大门洞，看起来确实是一种“改装”，但居家适老化改造从本质上来说更接近于一种服务。这种改造，体现在看得见的物理层面，同样体现在看不见的精神和情感层面。也因此，它不该是冷冰冰的，而应该是充满温度的，改造过程应贴合使用者的需求，照顾他们的感受，重视他们的体验。在过去的试点中，已经安装的适老化设备和改造最终落得积灰的命运，这背后供需不适配的深层原因值得我们探讨。

衰老是一条缓慢下行的曲线。随着人均寿命的不断延长，我们终将面对更加漫长的老年阶段。对我们来说，为家中老人进行居家适老化改造，更像是一种对老年生活的预演。相信在未来，居家适老化改造将成为每个家庭的标配，成为让老年人有尊严安享晚年的那根无形拐杖。也希望居家适老化改造能成为扔进湖心的那枚石子，引发人们对“新时代我们需要怎样的老龄观”等一系列问题的思考，带来更多新理念，展现更多新行动。