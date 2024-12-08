冬季如何应对雨雪天气？

△国家气象中心首席预报员 杨舒楠

针对冬季雨雪天气，公众要密切关注天气预报预警信息，及时了解天气变化动态，并且要根据天气情况来合理安排自己的日常生活。比如，在雨雪天气来临之前，可储备一些必要的生活物资，做好门窗加固，检查家里的电力、燃气等设施，做好防寒保暖等工作。

在雨雪天气发生时，要避免在恶劣天气情况下外出活动；在室内使用取暖设备的时候，要确保安全使用，避免火灾和一氧化碳中毒等情况发生；保证温度的情况下，尽量多开窗通风，防止空气不流通导致身体不适。

冬季如何科学防范寒潮？

△国家气象中心首席预报员 杨舒楠

寒潮是冬季非常重要的影响我国的灾害性天气，也是比较复杂的一类天气。寒潮的灾害性影响主要包括雨雪、大风、气温骤降，还有低温冷害和冰冻灾害等。寒潮通常会带来8摄氏度以上的降温，同时会伴有4~6级，阵风7~9级的大风天气。雨雪和大风会对人体健康、交通出行、户外设施等造成严重危害。

在冬季的防灾减灾中，要密切关注灾害性天气的预报和预警情况。冬季降水相态非常复杂多样，在关注冬季天气的时候要密切留意雨雪相态的变化以及其带来的不同灾害，尤其是对于冻雨和冰粒等相态的降水，具有更大的致灾性。

建议公众密切关注天气预报，做好个人防护和防范措施。

寒潮到来，如何安全出行？

△国家气象中心首席预报员 杨舒楠

寒潮天气，实际上是一种大规模的强冷空气的活动，往往会带来气温急剧下降，并伴随大风和雨雪等天气，会对出行安全造成威胁。建议公众在出行前密切关注天气预报和预警情况，如果气象部门发布了相应的暴雪或者冰冻预警，大家要尽量避免外出。

如果必须外出，乘坐公共交通工具会更安全。出行时要注意保暖，另外要穿一些防滑鞋具。徒步行走的时候，要尽量避开结冰、积雪的路面，如果实在是无法避开，也要尽量缓步慢行，放低身体重心，同时远离户外临时搭建设施、广告牌等容易被大风吹坏的户外设施。

如果需要驾车出行，也需要提前检查车辆状况，尤其是汽车刹车系统，还要及时清理汽车上的积雪和冰霜。行车时要保持车距、减速慢行，尤其在北方必要的时候还要更换为防滑轮胎或者增加防滑链。另外在开车外出时，还要关注寒潮天气下大风的预报，尤其在风口或者宽阔地段，如桥梁、高速公路周围开阔路段、山谷、隧道口等地区行驶时，需要防范横风的影响。

在恶劣天气下，我们要尽量避免长时间在户外停留。如果确实需要长时间在外停留，需要备好应急保暖物品和食物，以防止被困的时候受冻挨饿。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会