国家卫健委：不断丰富儿童适用药品品种、剂型、规格

国家卫生健康委药政司副司长王雪涛6日表示，2016年以来，国家卫生健康委会同相关部门，先后制定并发布了5批共144个药品的《鼓励研发申报儿童药品清单》，目前已有32个药品获批上市。

12月6日，国家卫生健康委就医药领域科技创新有关情况举行发布会。会上，有记者问：近年来，国家卫生健康委在以临床需求为导向，引导和支持药品生产供应方面有哪些举措，取得了哪些成效？

王雪涛回应称，近年来，国家卫生健康委注重临床用药需求评估，主要通过制定鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录，强化部门间药物政策协同，引导和支持药品的研发创新和生产供应，更好满足临床急需适宜的药品需求。主要有三方面的举措。

一是在鼓励儿童药品研发申报方面。按照加强儿童用药工作的要求，不断丰富儿童适用药品的品种、剂型、规格，满足儿科临床用药需求。2016年以来，国家卫生健康委会同相关部门，先后制定并发布了5批共144个药品的《鼓励研发申报儿童药品清单》。目前已有32个药品获批上市，其中有16个是罕见病用药，包括用于罕见难治性癫痫患儿治疗的氯巴占片等。

二是在提升仿制药品供应保障能力方面。落实国务院办公厅《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》部署，国家卫生健康委联合相关部门组织专家，对国内药品专利情况及临床供应短缺、研发生产动力不足的药品进行梳理遴选和论证，先后制定发布三批《鼓励仿制药品目录》，共有89个品种。目前已经有33个品种获批上市，其中有10个品种填补了国内治疗空白；有5个品种填补了国产空白，比如治疗和预防侵袭性曲霉病的泊沙康唑注射液。

三是在完善鼓励研发药物政策方面。国家卫生健康委注重强化部门协同，建立跨部门信息共享、沟通会商和协同创新机制，以上清单和目录中的品种，纳入国家重大专项优先支持、实施优先审评审批、按程序优先纳入国家基本药物目录和国家基本医疗保险药品目录等，更好地引导企业以临床需求为导向进行研发申报。同时，国家卫生健康委每年对这两个清单目录进行动态评估，推进鼓励研发和仿制药品药物政策的协调衔接。