湘雅医学办学110周年 为新中国培养10余名两院院士

作为中国最早的西医学医疗体系集群之一，有着110年历史的湘雅医学，为新中国培养了两院院士10余名，拥有教育部医学类教指委副主委及委员18人……12月6日，中南大学湘雅医学办学110周年系列活动介绍会在长沙举行，中国高等医学教育重要发源地之一的湘雅医学院的发展故事被详细披露。

1914年，美国雅礼协会代表远渡重洋来到中国，与湖南育群学会合作创办了湘雅医学院，中国近现代史上第一所中外合作创办的高等医学教育机构由此诞生。此后百余年间，湘雅医学院秉承“公勇勤慎，诚爱谦廉”的院训，造就了张孝骞、汤飞凡、谢少文、李振翩等一大批海内外知名医学专家，培育了数万名医学优秀人才，也为人类及中国医学史贡献了许多具有开创性和奠基作用的成果。

“全球首例糖尿病患者通过猪胰岛移植摆脱外源性胰岛素，全球首例人胚胎干细胞来源肝细胞治疗肝衰竭，全球首例基因编辑治疗儿童β0/β0输注依赖性β-地中海贫血，全球首例人脐带来源间充质干细胞治疗银屑病……”中南大学湘雅医学院常务副院长武明花表示，如今，湘雅医学打造了一支以3名院士为引领，以43名“长江学者”、国家杰青等领军人才为中坚，以45名国家“四青”人才为骨干的高水平人才梯队，实现多项国际领先的临床技术突破。

同时，作为中美民间交流的典范，湘雅医学院与全球十余所高水平医学院校建立了成建制的医学生国际联合培养机制，为推动中美教育人文交流积极贡献力量。不仅如此，湘雅医学院以创始成员单位或理事单位身份，加入了6个国际医学教育联盟，积极参与到医学教育国际合作中。

“湘雅医学院牵头建设的芙蓉实验室也于2022年7月揭牌，作为长沙全球研发中心城市的核心产出地，为湖南打造生物医药科技创新和智能制造新高地，贡献战略科技力量。”武明花说。(记者 徐志雄)