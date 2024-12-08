国家卫健委：引导企业围绕国家重大需求开展新药研发

国家卫生健康委科教司司长刘登峰6日表示，上一轮新药创制重大专项从“十一五”开始，历时三个五年计划，助推了我国药物研发“由仿到创”、医药产业“由大到强”的升级转变。新一轮重大专项国家卫生健康委仍然坚持充分发挥企业的创新主体作用，引导企业围绕国家重大需求，比如四大慢病、重大传染病，以及儿童疾病、罕见病、特殊用药场景等开展新药研发。

12月6日，国家卫生健康委就医药领域科技创新有关情况举行发布会。会上，有记者问：为了满足人民群众的健康需求，针对提升创新药物、疫苗等迫切需求，如何进一步引导和支持医药企业研发创新？

刘登峰表示，在谋划科技创新工作过程中，特别是药物疫苗创新，国家卫生健康委充分发挥市场、企业在创新过程中和创新链条中的重要作用，引导支持企业，特别是创新药物企业、创新疫苗企业，围绕国家需求开展科技攻关。

一是全链条强化创新发展的政策保障。国家卫健委和国家相关部委共同研究出台了政策，包括科技研发方面的支持、优化价格管理方面的支持、强化医保支付和推动商业保险发展方面的政策，以及鼓励医疗机构配备使用创新药物疫苗方面的政策等等。同时，还在投融资、药品审评审批和医疗机构的绩效评估等方面，都出台了相应政策。主要目的就是为全链条协同创新提供有效有力的政策保障，为医药企业在创新过程发挥作用提供更好的创新环境。

二是继续推动新一轮医药领域的重大科技项目的组织实施和接续。上一轮新药创制重大专项是从“十一五”开始，历时三个五年计划，助推了我国药物研发“由仿到创”、医药产业“由大到强”的升级转变。在这个过程中，医药企业作出了重要贡献。新一轮重大专项国家卫生健康委仍然坚持充分发挥企业的创新主体作用，引导企业围绕国家重大需求，比如四大慢病、重大传染病，以及儿童疾病、罕见病、特殊用药场景等开展新药研发。

三是通过科技计划项目强化对企业创新的支持。比如在项目实施过程中，专门设立了企业承担的项目，支持企业牵头开展科技攻关。还有的项目规定重大产品研制必须由企业牵头申报，并要求企业也对创新进行投入，比如进行资金配套。同时，国家卫生健康委还设立了应用评价和示范研究、应用解决方案的研究、监管科学研究等项目，打造良好的创新政策环境和支持场景，从而促进创新产品从样品到产品、从产品到市场，从市场到服务人民健康。