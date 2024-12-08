苏州卫生职业技术学院：打造医药卫生职教新基建“五金”品牌

职业教育向数字化转型是教育数字化战略行动的重点。苏州卫生职业技术学院依托数字化转型发展，着力推进优质数字化教学资源、新型数字化教学设施、先进数字化教学环境和高效数字化教学服务建设，努力打造医药卫生职业教育新基建“五金”品牌。

聚焦产业需求 铸就卫生健康“金专”品牌

学院积极促进大健康产业深度发展，通过全面的产业发展调研与人才需求分析，精准优化专业设置。依托校内丰富的卫生教育资源，在巩固传统医药卫生专业优势的同时，新增老年保健与管理、健康管理等专业，成立健康管理学院以统筹规划相关建设。以健康大数据管理与服务专业为核心，有效整合健康管理、老年保健与管理、中医学等专业资源，构建智慧医养专业集群，持续增强卫生健康专业设置与产业发展的协同效应。此外，学院组建全国智慧医养行业产教融合共同体，在数字社会建设和数字化转型发展中创新医养结合新模式，实现产教资源的跨区域汇聚，提高卫生职业教育和医药行业发展需要的适配度，实现专业教育与产业需求双向赋能。

立足行业发展 开发卫生职教“金课”体系

作为江苏省职业教育国家级精品在线开放课程建设单位，学院建成国家在线精品课程4门，国家课程思政示范课程1门，省课程思政示范课程3门，省级在线开放（精品）课程19门，校级在线开放课程49门，校级课程思政示范课程18门。运用新一代数字技术，采用虚实结合方式，推行探究式、互动式、混合式等多样化的数字教学模式。通过将校内课堂教学延伸至企业，开展沉浸式教学，实现校企之间课堂教学的双向互动与深度融合。

依托实训基地 培育“双师”素质“金师”队伍

学院携手国家级职业教育教师教学创新团队、省级产教融合集成平台、省级“双师型”名师工作室及全生命周期大健康产教融合实践中心等平台，主动承担项目合作研究，以增强专业教师解决实际问题的能力。同时，构建涵盖学院、院部及基层教学组织的三级联动体系，探索“智能+”时代背景下校内外新型基层教学组织建设路径，提升专兼职教师数字化素养，增强数字化意识、掌握数字技术知识与技能。在教师能力竞赛中，学院获国家级二等奖1项，在省级比赛中连续2年获得医药卫生类专业组一等奖。

模拟临床环境 搭建医教协同“金地”平台

学院模拟临床医学领域的主要职业岗位，构建OSCE（客观结构化临床技能考试）多站式临床技能训练考核中心、数字化影像实训中心、高端模拟人仿真训练中心、高效液相色谱实训中心、液质联用检测中心、高端老龄护理实训中心以及口腔医学实训基地等一批国内领先的医药卫生职业教育校内仿真实训基地。此外，学院以“全生命周期康养虚拟仿真实训基地”“智慧‘群医学’虚拟仿真实训基地”2个江苏省示范性项目为引领，推动护理、临床医学、医学影像技术等专业的虚拟仿真实训项目建设，充分利用VR、AR、MR技术，开发具有自主知识产权的沉浸式虚拟仿真、高水平数模结合的虚拟仿真资源。

对接岗位实际 编写产教融合“金质”教材

学院将职业岗位标准融入教材，将典型的企业案例作为学习项目编入教材，推进数字化教学共享案例、活页式教材、纸数融合教材、数字化教材等多种形式的教材建设。累计开发1119个数字化教学共享案例资源并向全体教师共享，编制对接产业、岗位和工作标准的实践操作手册38本，国家立项“十四五”规划教材6部，省级“十四五”规划教材8部、省重点教材20部。建成高教社高职医学类数字教材，实现数字教材的融媒体化、交互式、智能化发展，满足可听、可视、可练、可互动要求。

下一步，苏州卫生职业技术学院将牢牢把握卫生事业和健康产业发展方向，主动适应经济社会与医药卫生事业发展需要，弘扬“敬人敬业 至精至诚”的学院精神，以实际行动和扎实业绩服务教育强国建设和经济社会高质量发展。（作者 时玉昌）