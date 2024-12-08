国家口腔医学中心组建12个专科联盟助力口腔医疗服务

新华社北京12月7日电（记者李恒）记者7日从国家口腔医学中心2024年联合学术年会上获悉，口腔病理、口腔医学影像、儿童口腔、预防口腔、口腔黏膜病、口腔正畸、口腔全科7个专科联盟正式组建。截至目前，国家口腔医学中心12个专业的专科联盟已全部组建完毕。这将进一步提高口腔医疗服务的可及性和公平性。

口腔医学是研究口腔及颌面部疾病预防、诊断、治疗和康复的医学领域，它关乎每个人的口腔健康及全身健康。

“近些年，国家口腔医学中心组织开展适宜技术推广项目，分批次组建专科联盟，充分发挥临床技术、学科和人才优势，把优质口腔医疗资源辐射到技术接收单位和各联盟成员单位。”国家口腔医学中心轮值主席邓旭亮表示，未来将进一步推进落实分级诊疗制度建设，带动全国口腔医疗服务能力、科研能力和管理水平提升。

口腔健康是反映公众健康水平的重要标志。为尽快补齐口腔医学发展中的短板和弱项，引领口腔医学发展，2020年底国家卫生健康委员会批准以北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院为主体，共同构成国家口腔医学中心。

“国家口腔医学中心自获批建设以来，充分发挥‘国家队’领头作用，始终站在口腔医学领域的最前沿，全面打造医、教、研、防、管的口腔医学高地，促进优质医疗资源合理分布，助力口腔分级诊疗制度建设，推动口腔卫生健康事业高质量发展。”中华口腔医学会会长郭传瑸表示。